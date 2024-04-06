 

Первый частный суд в Аргентине признал незаконными все изданные президентом Милеем указы

06.04.2024, 9:33, Разное
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Первая частная судебная компания «Рубинштейн и партнёры» в Аргентине вынесла историческое решение по делу о неконституционности введённых президентом Аргентины указов, упразднивших все социальные выплаты гражданам и половину министерств, а также разрешивших частные суды.

В частный суд обратились профсоюзы и социалистические партии. По мнению истцов, президент не имел полномочий издавать указы, лишающие их дотаций от государства.

Судебный процесс прошёл довольно быстро: на вынесение вердикта потребовалось 15 минут. Во время того, как суд удалился для принятия решения, для большей открытости процесса истцам было разрешено войти к судьям с несколькими чемоданами. Через несколько минут частный судья Мигель дос Сантос, ранее числившийся председателем ныне упразднённого конституционного суда Аргентины, вынес заключение о незаконности изданных Хавьером Милеем указов.

Как отмечают юристы, оперативность вердикта и транспарентность процесса позволяют сделать вывод об эффективной работе судов при анархо-капитализме. Однако пока не ясно, кто именно будет приводить принятое решение в исполнение. Как заявил исполняющий директор частной судебной компании, в его полномочия входит только вынести вердикт. Имплементация же – «заботы совершенно других лиц и структур».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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