 

Может ли жвачка на пустой желудок вызывать гастрит?

06.04.2024, 9:30, Разное
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Гастроэнтеролог Екатерина Кашух развенчала один из распространенных мифов о гастрите: теорию о том, что использование жвачки на пустой желудок может вызвать это заболевание. В комментарии она пояснила, почему это утверждение неверно.

По словам специалиста, нет научных доказательств того, что жвачка на голодный желудок может спровоцировать гастрит. Идея о том, что ее жевание стимулирует выработку желудочного сока и вызывает воспаление слизистой оболочки желудка, оказывается ошибочной. Даже при длительном жевании не происходит существенных изменений в объеме и кислотности желудочного сока, достаточных для нанесения вреда здоровью.

По словам врача, жвачка после еды, напротив, может оказать положительное воздействие на зубы, защищая их от кариеса. Жевание в течение 20 минут способствует нормализации кислотности, которая повышается во время приема пищи и может повредить эмаль. Кроме того, некоторым людям жвачка помогает справиться с изжогой, уменьшая дискомфорт.

Таким образом, использование жвачки на пустой желудок не является фактором риска для развития гастрита, но после еды она может оказать полезное воздействие на зубы и желудок.


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