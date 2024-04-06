 

DigiTimes: Samsung Galaxy S25 получат чипы Exynos 2500 и Snapdragon 8 Gen 4

06.04.2024, 8:21, Разное
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В следующем году Samsung планирует продолжить использование двух различных чипов в своих флагманских смартфонах. По данным издания DigiTimes, в серии смартфонов Galaxy S25 будут установлены два разных процессора.

Инсайдеры из DigiTimes утверждают, что в линейке Galaxy S25 будут использоваться чипсеты Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и Samsung Exynos 2500. Однако точные критерии разделения пока неизвестны.

В настоящее время смартфоны серии Galaxy S24 оснащены чипами Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Выбор процессора зависит от региона продаж, как и в последние несколько лет. Однако старшая модель Galaxy S24 Ultra доступна только с чипом Snapdragon.

Окончательное решение о распределении будет зависеть от производительности Exynos 2500. Слухи говорят, что разработка Exynos 2500 сфокусирована на оптимизации специально для устройств Samsung, что может повлиять на данное решение. Кроме того, собственное производство чипов Exynos может принести компании экономические выгоды.

Официальная презентация смартфонов Samsung Galaxy S25 ожидается в начале 2025 года.


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