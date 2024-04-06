Мнение: Худшее положение США, перепроизводство элит и крик души американца

1. Статья Петра Турчина, – российско-американского биолога и историка, специалиста по клиодинамике, – в которой он рассказывает, почему Америка вновь стоит на пороге гражданской войны. Господин Турчин широко известен в США — прежде всего тем, что его прогнозы чаще, чем у других, сбываются (ссылка):



США находятся в глубочайшем политическом кризисе, который грозит стране полным коллапсом, пишет The Atlantic. Если обратиться к истории, становится очевидно: остановить этот процесс может лишь насильственная революция. <…>

Как же Америка скатилась в нынешний век раздора? Почему наше доверие к государственным институтам и наши демократические нормы рухнули?

Все человеческие общества периодически переживают волны политических кризисов, подобных тому, с которым мы сталкиваемся сегодня. Моя исследовательская группа создала базу данных сотен обществ за 10 тысяч лет, чтобы попытаться выяснить, что их вызывает. Мы изучили десятки переменных, включая численность населения, показатели благосостояния, формы правления и частоту свержения правителей. И обнаружили, что конкретное сочетание причин, ведущих к кризису, меняется, но два основных фактора нестабильности вырисовываются на самом первом плане. Во-первых, это массовое обнищание народа, когда экономическое состояние широких слоев населения резко ухудшается. И второй, более важный фактор, это “избыточное производство” элиты: общество формирует слишком много сверхбогатых и сверхобразованных людей и недостаточно элитарных должностей, способных удовлетворять их амбиции.

Эти силы сыграли ключевую роль и в нашем нынешнем кризисе. За последние 50 лет, несмотря на общий экономический рост, качество жизни большинства американцев упало. Богатые стали еще зажиточнее, в то время как доходы и заработная плата средней семьи в США остались на прежнем уровне. В результате наша социальная пирамида утяжелилась наверху. Одновременно в стране началось избыточное производство выпускников университетов с учеными степенями. Все больше и больше людей, претендующих на власть, начали борьбу за относительно фиксированное количество элитарных мест. Конкуренция между ними разъела социальные нормы и институты, управляющие обществом.

США уже дважды проходили через это. В первый раз дело закончилось гражданской войной. Но второй же сначала привел к периоду необычайно широкого процветания. Оба прецедента предлагают уроки о сегодняшней нашей слабости и, что более важно, о том, как ее преодолеть.

2. А вот здесь Турчин более подробно объясняет, как перепроизводство элит стало одной из главных причин нынешнего кризиса США (ссылка):

В 2010 году журнал Nature попросил ряд экспертов сделать прогнозы в своих областях на десять лет вперед. Руководитель научно-исследовательских работ Google предположил, что к 2020 году большинство поисковых запросов будет произноситься вслух, а не набираться на клавиатуре. Генетик из Гарварда заявил, что устройства с нанопамятью переймут способность бактерий ориентироваться в магнитном поле Земли. Затем настала очередь Петра Турчина (Peter Turchin), и он сделал, пожалуй, самый смелый прогноз: следующее десятилетие “грозит стать периодом растущей нестабильности в Соединенных Штатах и Западной Европе”. Его модели показали, что ее резкий рост может прийтись на период “в районе 2020 года”.

Это было в феврале 2010-го, до протестного движения “Захвати Уолл-стрит” и Арабской весны; когда Движение чаепития только появилось, а Дональд Трамп был просто телезвездой. Тем не менее, в 2020 году резко возросло количество беспорядков и демонстраций. В отличие от других экспертов, Турчин, казалось, был прав. По его прогнозу, речь шла не об однолетнем кризисе, а о затяжном. “Периоды высокой нестабильности обычно длятся много лет. Пяти здесь мало; скорее от 10 до 15”, — говорит аналитик сейчас. Если он прав, то мы еще не выбрались из кризиса — осталось решить главную проблему, которая тянется еще с 1970-х, а именно выкачка богатств от бедных к богатым. Этот “насос” расстраивает первых, вызывая негодование. “Два года низкой инфляции ничего не решат”.

Между тем богачей становится слишком много. За ограниченный объем политической власти конкурирует неприличное количество людей этого класса — в качестве примера Турчин приводит Майкла Блумберга (Michael Bloomberg) и Питера Тиля (Peter Thiel). Слишком многие покидают стены ВУЗов сверхквалифицированными специалистами. “Штаты разрушает борьба внутри элит”. В настоящий момент роль “контрэлиты” играет Трамп, и правящий класс действительно бросает против него максимум сил, говорит Турчин со ссылкой на множество судебных исков. “Вопрос в том, произойдет ли вспышка макронасилия”. Под макронасилием он имеет в виду гражданскую войну, революцию, политическую фрагментацию, территориальный раскол или иностранное вторжение. “В 10–15% случаев попадания общества в подобного рода кризисы [макронасилия] удается избежать. Я не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что нам грозит что-то из этого”. <…>

…элитам иногда удавалось предотвратить худшие последствия. Британия, как утверждает Турчин, десятилетиями страдала от нестабильности (с 1830-х по 1860-е гг.), но избежала революции, отменив пошлины на продукты питания, расширив избирательное право и разрешив профсоюзы. По мнению аналитика, это помогло устранить основную причину нестабильности — падение реальной заработной платы между 1750 и 1800 годами. Богатые американцы удерживали власть в период с 1930-х по 1960-е, соглашаясь на девяностопроцентный подоходный налог. Однако сегодняшняя элита, под которой Турчин имеет в виду 10% богатейших людей, не желает следовать этому примеру. <…>

Какое общество ближе к макроразвалу: российское или американское? “Однозначно не российское”. По его утверждению, страну объединило внешнее давление. Разве Россия не страдает от еще более существенного экономического неравенства, чем США? Нет, говорит Турчин. Соотношение рабочих и вакансий сложилось “весьма благоприятное” после начала конфликта на Украине, когда кто-то бежал из страны или ушел на фронт, схлынул наплыв мигрантов и выросло промышленное производство. “Хорошим стресс-тестом” стало неудавшееся восстание Евгения Пригожина. Все были против него. Без сомнения, положение Соединенных Штатов гораздо опаснее”.

3. Страшное видео, крик души американца – см. по ссылке:

Рубрика “Лучше ужасный конец, чем ужас без конца”.

Это видео <…> набрало более 2 млн. просмотров.

Голос [утомившегося] в конец американца. От происходящего в США, от грызни в американском правительстве, от полной безнадёги, от беснующихся активистов, от тотальных запретов. От демократии.

В общем, настроение глубинки США накануне выборов президента.

Кратко, суть жалобы несчастного: США, по его мнению, живут сейчас в состоянии «падения Римской империи». Страна страдает от нашествий мигрантов, правительство захвачено, произошёл госпереворот. Все те, кто правит США на верхних уровнях власти, куплены, «замазаны в преступлениях» и более «не представляют народ».

Американец говорит: «Я дошёл до точки, когда я хочу, чтобы случилось что-то ужасное. Я выдохся. Выдохся. Я не могу больше, не могу. Я встаю на работу каждый день и думаю, а [зачем]? Зачем? Ведь всё может рухнуть на следующей неделе, когда правительство решит нас уморить [окончательно], или что там они решат. Это так угнетает…».