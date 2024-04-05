 

Рупор кремлевской пропаганды: Танковая РЭБ-башня

05.04.2024, 22:55, Разное
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Кустарный РЭБ на башне нашего танка.
Противник сообщает, что несмотря на то ,что танк ему в конце концов удалось вывести из строя, данная "башня" кустарного РЭБа доставила большие проблемы, завалив большое кол-во FPV.

Отсутствие эффективных штатных решений порождает подобные причудливые эксперименты.
На "Уралвагонзаводе" сегодня сообщили, что на новые танки теперь устанавливаются штатные серийные средства РЭБ. Теперь без тактического РЭБ никуда.

Источник: Colonel Cassad


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