Рупор кремлевской пропаганды: Танковая РЭБ-башня
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Кустарный РЭБ на башне нашего танка.
Противник сообщает, что несмотря на то ,что танк ему в конце концов удалось вывести из строя, данная "башня" кустарного РЭБа доставила большие проблемы, завалив большое кол-во FPV.
Отсутствие эффективных штатных решений порождает подобные причудливые эксперименты.
На "Уралвагонзаводе" сегодня сообщили, что на новые танки теперь устанавливаются штатные серийные средства РЭБ. Теперь без тактического РЭБ никуда.
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Источник: Colonel Cassad
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