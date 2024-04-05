Рупор кремлевской пропаганды: Танковая РЭБ-башня

Кустарный РЭБ на башне нашего танка.

Противник сообщает, что несмотря на то ,что танк ему в конце концов удалось вывести из строя, данная "башня" кустарного РЭБа доставила большие проблемы, завалив большое кол-во FPV.

Отсутствие эффективных штатных решений порождает подобные причудливые эксперименты.

На "Уралвагонзаводе" сегодня сообщили, что на новые танки теперь устанавливаются штатные серийные средства РЭБ. Теперь без тактического РЭБ никуда.

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