Рупор кремлевской пропаганды: “Нормандия-Неман” снова в строю

Французские добровольцы СВО возродили подразделение «Нормандия – Неман»

В рядах Русской Армии, сражающейся с нацистами, появилось добровольческое формирование французских антифашистов. В память о героической французской эскадрилье (ставшей затем истребительным полком), сражавшейся в составе Красной Армии с гитлеровцами, подразделение выбрало себе имя «Нормандия-Неман».

Кстати, и день, когда добровольческий отряд французов объявил миру о своем существовании, выбран не случайно — 81 год назад, 5 апреля 1943 г. французские летчики начали свой боевой путь на русской земле.

Хотя воссозданный отряд «Нормандия-Неман» — сухопутное формирование, в его составе есть группа операторов FPV-дронов, которые уже громят нацистов и ведут свой боевой счет уничтоженной вражеской техники и боевиков.

Костяком подразделения стали французские добровольцы, сражающиеся в составе ВС РФ. Некоторые из них вступили в борьбу с фашизмом еще в 2014 г. в ополчении, после начала агрессии киевского режима против ЛДНР.

Именно таким был боевой путь бойца подразделения Сергея Мюнье, гражданина Франции и бывшего военнослужащего французских Вооруженных сил, который в 2014 г. приехал в Донбасс, чтобы защитить народные республики и выбор их жителей.

Мюнье и был одним из инициаторов того, чтобы свести всех французских (иностранных) добровольцев в одно подразделение, которым стал отряд «Нормандия-Неман». Для французских патриотов, которыми являются все бойцы отряда, это важно, потому что их личная война с фашизмом спасает честь французского народа, который теперь никто не может обвинить в безучастности.

Кроме того «Нормандия-Неман» становится нравственным маяком и для тех европейцев и американцев, что готовы сражаться за освобождения своих стран от глобальной нацистской тирании.

Сергей Мюнье, озвучивший обращение бойцов «Нормандии-Неман», прямо указал, что они взяли в руки оружие не только для того, чтобы защитить русское население Донбасса и Новороссии, но и для освобождения Франции и Европы ради защиты их традиционных ценностей и великого прошлого.

Тут можно вспомнить, что французы в составе Русской армии воевали за свободу своей родины не только в годы Великой Отечественной войны. После того, как в результате мятежа богоборцев конца XVIII века («Великой французской революции», как его называет официальная историография) во Франции была свергнута законная власть и развернуты гонения на роялистов и христиан, немало французов эмигрировали в Россию, которая уже тогда рассматривалась как твердыня христианства, традиции, закона и справедливости. Эти беженцы в 1812 г. встали на защиту приютившей их страны, а затем в 1814 г. в составе Русской армии приняли участие в освобождении Европы и своей родины.

История сохранила имена французских героев — русских генералов Ланжерона, Ламберта, Сен-При, Бельгарда, де Дамаса, Делагарда, Долона и Рота. Сколько же всего французов одели русские офицерские и солдатские мундиры ради освобождения своей родины от узурпаторов и безбожников, теперь и не скажешь. Но было их немало.

Сергей Мюнье коснулся в обращении планов французской марионетки Макрона отправить на Украину французских военных для поддержки нацистского режима. Он напомнил, что это уже было в истории, когда обманутые гитлеровским вассалом Петеном французы умирали за Гитлера, а их имена были прокляты и забыты в освобожденной родине в отличие от героев Сопротивления, «Свободной Франции» и полка «Нормандия-Неман».

Россия, бросив вызов глобальной диктатуре богоборцев, нацистов и извращенцев, вновь становится надеждой всего человечества, точкой кристаллизации всех здоровых сил планеты.

Можно не сомневаться, что пример французов будет подхвачен добровольцами других национальностей, и в рядах Русской армии, появятся и другие добровольческие отряды, сражающиеся не только за суверенитет и безопасность России, но и за свободу и достоинство своих стран.

https://segodnia.ru/content/288477 – цинк

https://t.me/fifthrepublic/8935 – видео с обращением французских добровольцев

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