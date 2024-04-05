WhatsApp внедряет режим “картинка в картинке” для просмотра видео

Бета-версия WhatsApp (владелец компании Meta признана экстремистской и запрещена в России) для iPhone теперь обладает функцией “картинка в картинке”, позволяющей просматривать видео в небольшом окне. Об этом информирует портал WABetaInfo.

Это обновление обнаружено в WhatsApp для iOS с версией 24.7.10.73. Пользователи, установившие бета-версию через сервис TestFlight, могут просматривать видео с YouTube и Instagram (владелец компании Meta признана экстремистской и запрещена в России), отправленные через WhatsApp, в режиме плавающего окна. В перспективе функция будет поддерживать также видеофайлы, загруженные непосредственно в мессенджере.

В настоящее время функция ограничена просмотром видео только внутри приложения – при попытке переключиться на рабочий стол или открыть другое приложение окно с видео будет закрыто. Однако ожидается, что в будущем это будет исправлено, позволяя пользователю пользоваться всеми функциями смартфона, не прерывая просмотр видео.

Новая функция “картинка в картинке” для видео находится в разработке и доступна исключительно в рамках бета-тестирования. Пока не сообщается, когда она будет доступна для всех пользователей WhatsApp.