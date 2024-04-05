Отечественные разработчики представили первую в мире нейросетевую систему перлюстрации бумажных писем

Отечественная компания «Электронные вычисления» – один из старейших российских разработчиков ПО – представила уникальный комплекс, предназначенный для установки в отделениях почты и помогающий выявить в потоке бумажной корреспонденции экстремистское содержание.

Для перевода рукописного текста в электронный в нём задействуются нейронные сети.

Новинка под названием ЭПвАП-М1-М «Сигнал» представляет собой сложное и габаритное рабочее место. В секции «А» расположен парогенератор, с помощью которого письмо можно вскрыть без повреждения конверта. Затем оператор при помощи поворотного кресла разворачивается к секции «Б», где расположен сканер (в комплект не входит), и оцифровывает изображение письма. После этого он может повернуть кресло в сектор «В», где расположена подставка под ноутбук (ноутбук в комплект не входит), подключенный к сканеру.

– С помощью ноутбука оператор может получить доступ к результату сканирования и передать его анализ в нейронные сети, такие как ChatGPT, и попросить их расшифровать текст. Расшифрованный текст отправляется на анализ в централизованную систему, где компьютерные системы автоматически выполняют в нём поиск запрещённых подстрок. В течение всего лишь нескольких минут у оператора загорится красная или зелёная контрольная лампа. В первом случае письмо и его содержимое попадают в специальный контейнер вещественных доказательств, во втором случае – конверт заклеивается обратно и корреспонденция возвращается на доставку, – пояснили разработчики.

Пока не освоено массовое производство, один ЭПвАП-М1-М обходится в 2,2-2,6 млн рублей. Такая высокая стоимость комплекса объясняется задействованием сложных современных нейротехнологий. После получения госзаказа и выхода «Сигнала» в серию его цена упадёт на впечатляющие 10-15 процентов.

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