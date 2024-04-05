 

Мнение «аналитика»: О превращении «правильной» девочки… Почему непременно — в такое г****?

05.04.2024, 14:40, Разное
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Одна хорошая и правильная девочка однажды открыла для себя… Конституцию России. Прочла. И вычитала оттуда много хороших и правильных вещей.

А потом она посмотрела на реальную Россию. И увидела там очень много «нехорошего» и «неправильного».

Что бы вы сделали на её месте? Не знаю…

Возможно, и вы не знаете.

А она… к сожалению, стала бороться. С реальностью.

Начала с чтения Конституции вслух полицейским из ОМОНа.

Продолжила… атаками на здания государственных органов.

И за пять лет дошла до оправдания терроризма.

В своём посте Ольга Мисик не просто одобрила совершённый по заданию украинских спецслужб теракт в питерском кафе, из-за которого пострадали десятки человек, а военкор Владлен Татарский (в миру — Максим Фомин) был убит. Но и категорично поддержала его убийцу, облыжно назвав покойного «фашистом». Дескать, таких — «можно».

А дальше, вероятно, и сама пойдёт убивать…

Знаете, с чего начинается настоящий фашизм?

Нет, не с ритуалов, жестов и свастик. Он начинается с того, что «хорошие» люди решают бороться за правду с «плохими». Он начинается с отрицания равенства всех людей перед миром и Богом. Он начинается с «привлекательной» идеи о том, что не все жизни одинаково важны. Что жизни одних важнее жизни других. Что, соответственно, есть убер- и унтерменши. И что для счастья и процветания первых вполне «нравственно и законно» убивать вторых.

Взял и ниспроверг
На излёте века
Добрый человек
Злого человека:

Из гранатомёта…
Шлёп его, козла!
Стало быть, добро-то —
Посильнее зла!

А потом «хорошие» люди присваивают себе право решать, кто «убер-», а кто «унтер-». И в каких количествах первым «должно» физически уничтожать вторых ради общего блага.

Так начинается #фашизм, холокост, геноцид, Освенцим, Волынская резня и прочий «Нахтигаль». Увы, всё просто…

Почему этой простоты не понимают #мужчины, чьё предназначение быть охотником, воином и защитником, ещё можно понять.

Но почему её не хотят видеть и принимать некогда «правильные» #женщины, чей удел — дарить жизнь, а не отнимать?

И почему самые фанатичные последовательницы самых радикальных идей — тоже бывшие «хорошие» девочки?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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