Юбилейный посетитель выставки «Россия» вместе с семьёй отправился в путешествие по Новой Земле

Спустя месяц после получения почётного приза десятимиллионный посетитель выставки «Россия» на ВДНХ Евгений Чушкин из Калининграда вместе с семьёй смог добраться на Новую Землю – архипелаг в Северном Ледовитом океане.

На мартовские выходные Евгения, его супругу и двоих детей заманили на ВДНХ. Во время посещения павильона Архангельской области калининградскую семью встретил губернатор Александр Цыбульский. Он сразу же предложил гостям посетить свой уникальный регион.

– Я поеду к вам в далёкий Калининград, к своему другу Антону Андреевичу Алиханову, а вы к нам в Поморье и на Новую Землю, – предложил он.

После пятидневной поездки в Архангельск на автобусе отечественного производства гости остановились в одном из аутентичных посёлков поморов – там их ждали удалённость на 20 км от ближайшей трассы, отсутствие интернета и коммунальных благ, чистейший воздух, а также возможность пожить неделю в коренном жилище уникального народа Русского Севера. Затем путешественников на собачьих упряжках доставили до Нарьян-Мара, а оттуда на барже вместе с продовольствием для гарнизона – на архипелаг Новая Земля.

Семья Чушкиных посетит знаменитый ядерный полигон, где в октябре 1961 года была взорвана мощнейшая в истории человечества 50-мегатонная «Царь-бомба». Гости смогут посмотреть не только воронки, но и пожить в одном из покинутых бункеров.

– Мы благодарны организаторам выставки за такой подарок и домой в Калининград совершенно не торопимся, – резюмировал счастливый глава семейства.

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