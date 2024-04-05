 

Юбилейный посетитель выставки «Россия» вместе с семьёй отправился в путешествие по Новой Земле

05.04.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спустя месяц после получения почётного приза десятимиллионный посетитель выставки «Россия» на ВДНХ Евгений Чушкин из Калининграда вместе с семьёй смог добраться на Новую Землю – архипелаг в Северном Ледовитом океане.

На мартовские выходные Евгения, его супругу и двоих детей заманили на ВДНХ. Во время посещения павильона Архангельской области калининградскую семью встретил губернатор Александр Цыбульский. Он сразу же предложил гостям посетить свой уникальный регион.

– Я поеду к вам в далёкий Калининград, к своему другу Антону Андреевичу Алиханову, а вы к нам в Поморье и на Новую Землю, – предложил он.

После пятидневной поездки в Архангельск на автобусе отечественного производства гости остановились в одном из аутентичных посёлков поморов – там их ждали удалённость на 20 км от ближайшей трассы, отсутствие интернета и коммунальных благ, чистейший воздух, а также возможность пожить неделю в коренном жилище уникального народа Русского Севера. Затем путешественников на собачьих упряжках доставили до Нарьян-Мара, а оттуда на барже вместе с продовольствием для гарнизона – на архипелаг Новая Земля.

Семья Чушкиных посетит знаменитый ядерный полигон, где в октябре 1961 года была взорвана мощнейшая в истории человечества 50-мегатонная «Царь-бомба». Гости смогут посмотреть не только воронки, но и пожить в одном из покинутых бункеров.

– Мы благодарны организаторам выставки за такой подарок и домой в Калининград совершенно не торопимся, – резюмировал счастливый глава семейства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Рубашка поло, пышные платья в стиле бохо-шик и джинсовая ткань во всех формах: лучшие тенденции весенней одежды

05.04 / Эспадрильи станут самой модной обувью весны и лета: с какими нарядами их сочетать

05.04 / Сергей Дружко арестован в космопорту Байконура при попытке незаконно ввести на Землю крупную партию гериатрической пряности

05.04 / Флеболог рассказал, как избежать проблем с сосудами ног

05.04 / Зафиксирован рост числа сайтов для кражи Telegram-профилей россиян

05.04 / В программе Малышевой раскрыли пользу моркови для здоровья

05.04 / Развитие биометрической идентификации в МФЦ: новые возможности для граждан

05.04 / Разработчики «Смуты» разоблачили самозванца, который руководил созданием игры и ухудшал её качество

05.04 / Гигантские человеческие скелеты в пещере Лавлок

05.04 / Скоро мы узнаем, что происходит после смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика