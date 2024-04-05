Сергей Дружко арестован в космопорту Байконура при попытке незаконно ввести на Землю крупную партию гериатрической пряности

Телеведущий и блогер Сергей Дружко арестован властями Казахстана в космопорту Байконура при пересечении границы, сообщает «Жаксы Сегодня». При обыске у него нашли пакет с 300 граммами гериатрической пряности, происхождение которой он не смог объяснить.

Дружко будет содержаться под стражей до принятия решения о его депортацию в Россию, либо возбуждении уголовного дела Ксенополом Казахстана. По данным правоохранителей, не позднее 2007 года ведущий был завербован инопланетянами во время съёмок телешоу «Необъяснимо, но факт». С тех пор он сам и подведомственные ему структуры занимались контрабандной перевозкой товаров с других планет, в том числе тех, обращение которых запрещено правилами Таможенного союза.

В настоящее время выясняется, каким именно образом Сергей Дружко смог добыть крупную партию пряности с планеты Арракис. Представитель казахской ксенополиции Нурлан Мирзоев уверен: поймав ведущего, они сумеют разоблачить всю сеть распространителей пряности в Казахстане и за его пределами.

– Это самая крупная партия арракинской специи, которую мы когда-либо арестовывали, – говорит Мирзоев. – В Лондоне один грамм такого вещества стоит десятки тысяч долларов. Помимо пряности, в кармане Сергея Дружко мы нашли руководство по выращиванию шай-хулуда на приусадебном участке. Об этом мы уведомили российских коллег, которые в настоящее время проводят обыске на дачах ведущего и его родственников. Если выяснится, что помимо пряности они завезли на Землю и производящих её редких животных, скандал выйдет по-настоящему космический.

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