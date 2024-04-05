 

Сергей Дружко арестован в космопорту Байконура при попытке незаконно ввести на Землю крупную партию гериатрической пряности

05.04.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Телеведущий и блогер Сергей Дружко арестован властями Казахстана в космопорту Байконура при пересечении границы, сообщает «Жаксы Сегодня». При обыске у него нашли пакет с 300 граммами гериатрической пряности, происхождение которой он не смог объяснить.

Дружко будет содержаться под стражей до принятия решения о его депортацию в Россию, либо возбуждении уголовного дела Ксенополом Казахстана. По данным правоохранителей, не позднее 2007 года ведущий был завербован инопланетянами во время съёмок телешоу «Необъяснимо, но факт». С тех пор он сам и подведомственные ему структуры занимались контрабандной перевозкой товаров с других планет, в том числе тех, обращение которых запрещено правилами Таможенного союза.

В настоящее время выясняется, каким именно образом Сергей Дружко смог добыть крупную партию пряности с планеты Арракис. Представитель казахской ксенополиции Нурлан Мирзоев уверен: поймав ведущего, они сумеют разоблачить всю сеть распространителей пряности в Казахстане и за его пределами.

– Это самая крупная партия арракинской специи, которую мы когда-либо арестовывали, – говорит Мирзоев. – В Лондоне один грамм такого вещества стоит десятки тысяч долларов. Помимо пряности, в кармане Сергея Дружко мы нашли руководство по выращиванию шай-хулуда на приусадебном участке. Об этом мы уведомили российских коллег, которые в настоящее время проводят обыске на дачах ведущего и его родственников. Если выяснится, что помимо пряности они завезли на Землю и производящих её редких животных, скандал выйдет по-настоящему космический.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Флеболог рассказал, как избежать проблем с сосудами ног

05.04 / Зафиксирован рост числа сайтов для кражи Telegram-профилей россиян

05.04 / В программе Малышевой раскрыли пользу моркови для здоровья

05.04 / Развитие биометрической идентификации в МФЦ: новые возможности для граждан

05.04 / Разработчики «Смуты» разоблачили самозванца, который руководил созданием игры и ухудшал её качество

05.04 / Гигантские человеческие скелеты в пещере Лавлок

05.04 / Скоро мы узнаем, что происходит после смерти

05.04 / Мнение «аналитика»: О ветеранах на паперти… Скоро по всем городам России?

05.04 / Скраб для ног своими руками: 3 способа сделать действенное средство для глубокого отшелушивания

05.04 / Мнение «аналитика»: О попытке истощить и обескровить Россию… Не выходит?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика