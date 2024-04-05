Флеболог рассказал, как избежать проблем с сосудами ног

Флеболог, доктор медицинских наук Борис Копылов, поделился важными рекомендациями о том, как избежать проблем с сосудами ног, связанными с длительным пребыванием в статичных позах.

Один из основных советов, который дает специалист, – избегать длительного стояния или сидения в одной позе. По его словам, это может привести к развитию варикоза, а также к другим серьезным заболеваниям.

Врач подчеркивает, что варикоз – это не только косметическая проблема. Его развитие может стать причиной тромбоза или кровотечения, что представляет угрозу для здоровья.

Чтобы избежать таких проблем, Копылов рекомендует тем, кто ведет сидячий образ жизни, подниматься со стула каждый час и делать разминку. Важно также регулярно ходить, подниматься по лестнице и выполнять упражнения, чтобы активизировать кровоток в сосудах ног.

Людям, которые много стоят на работе, также следует регулярно менять положение тела или выполнять упражнения, чтобы снизить нагрузку на ноги.

Согласно совету флеболога, одним из лучших способов сохранить здоровье сосудов являются регулярные пешие прогулки. Рекомендуемая продолжительность таких прогулок составляет от 150 до 300 минут в неделю.

Также для профилактики варикоза важно носить удобную обувь без высокого каблука.