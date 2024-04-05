 

В программе Малышевой раскрыли пользу моркови для здоровья

05.04.2024, 9:55, Разное
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Медики выявили, что обычная морковь является настоящим кладом для здоровья, благодаря ряду полезных свойств, продлевающих жизнь.

Эксперты, приглашенные для участия в программе о здоровье Елены Малышевой, поделились своими ответами на вопрос о том, почему морковь полезна.

Один из ключевых аспектов, выделенных врачами, — это высокое содержание каротина в моркови, который в организме человека превращается в витамин А. По словам специалистов, всего 30 граммов моркови в день способны удовлетворить потребность организма в этом витамине.

Иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что морковь, будучи богатым источником витамина А, эффективно помогает защитить организм от рака. Регулярное употребление моркови снижает риск развития рака на 50% и уменьшает тяжесть инфекционных заболеваний на треть.

Для максимального усвоения полезных веществ из моркови важно правильно ее употреблять. Специалисты рекомендуют сочетать употребление моркови с жиром или употреблять ее вместе с говядиной. Говяжье мясо богато цинком, который помогает каротину из моркови превратиться в витамин А и лучше усваиваться.


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