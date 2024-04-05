Гигантские человеческие скелеты в пещере Лавлок, Невада, США

В 1911 году пара шахтеров залезла в пещеру Лавок в отдаленной части штата Невада (США), чтобы найти там ценное гуано (помёт летучих мышей).

Но когда они вкопались глубоко в толстый слой гуано, то им начали попадаться человеческие кости, причем необычно крупного размера. Сообщалось, что некоторые скелеты достигали в высоту 213-240 см!

То, что это были именно останки человекоподобных существ, а не кости мамонтов или иных гигантских доисторических животных, было видно по найденным черепам, причем на некоторых из них даже сохранились клочки рыжих волос.

Эта пещера находится примерно в 20 милях от города Лавлок, поэтому в газетах ее прозвали пещера Лавлок, а огромные скелеты, найденные в ней, стали называть гигантами Лавлока.

При раскопках в этой пещере также были найдены плетеные сандалии, похожие на те, которые многие столетия назад создавали индейцы. Вот только они тоже были гигантского размера и нога, на которую их надевали, соответствовала бы примерно 29 американскому размеру обуви.

Для сравнения, 14-й размер мужской обуви в США равен 46 русскому размеру. То есть “тапочка” эта была в самом деле гигантская.

Эти находки соответствуют индейским легендам о расе рыжеволосых и бледнокожих великанов, которые постоянно воевали с индейскими племенами. Но в какой-то момент индейцы смогли загнать их в пещеру и там перебить до конца.

“Одной из его величайших находок был скелет, найденный примерно в двадцати милях к югу от Лавлока, штат Невада. Скелет показывал, что тело, из которого он состоял, было ровно семи футов семи дюймов в высоту. Это был один из “гигантских мужчин” древней расы, скелеты которой были обнаружены в Центральной Неваде”, – так описывали в прессе работу горного инженера Джона Т. Рида, который принимал участие в раскопках в пещере Лавлок.

Увы, никаких доказательств реальности обнаружения в этой пещере гигантских скелетов до нас не дошли. На самом деле эти скелеты как будто мгновенно исчезли из медиапространства сразу после многочисленных статей в американских газетах об их обнаружении.

Остались лишь странные гигантские тапочки и некоторые предметы быта (которые были обычного для местных индейцев размера). Да еще отпечаток руки на каменной стене пещеры, который был вдвое больше средней человеческой ладони…

Племена индейцев пайютов называли этих рыжеволосых гигантов словом Си-Те-Ках (Si-Te-Cah) и первые испанские конкистадоры тоже слышали истории о них, причем даже не на территории нынешних США, а в Перу. Там местные аборигены рассказывали им об чрезвычайно агрессивной расе рыжеволосых дикарей, которые “приплыли по морю на плотах из тростника, похожих на большие лодки, и некоторые из их мужчин были настолько высокими, что человек среднего роста едва доставал им ниже колена”.

Некоторые исследователи считают, что рост этих “гигантов” был очень сильно преувеличен, и что на самом деле это были рыжебородые викинги, которые в самом деле многие века назад доплывали до берегов Америки.

Для низкорослых индейцев высокие бледнокожие и рыжие викинги вполне могли показаться настоящими гигантами, даже если их рост был не свыше двух метров, а лишь около 185 см. И да, викинги были весьма агрессивным народом.

Но если это были “всего лишь” викинги, почему вокруг гигантских скелетов из пещеры Невады так много таинственного ореола? Куда пропали эти скелеты? В наше время в историческом музее в Виннемакке, штат Невада, хранятся большинство артефактов, найденных в пещере Лавлок, в том числе большие сандалии. Но нет скелетов.

И ведь их находили не только в Неваде – в 19 веке и начале 20 века их находили в Нью-Йорке, а также Айове, Миссури, Огайо, Калифорнии, Висконсине, Пенсильвании. Некоторые скелеты успевали сфотографировать до их странного исчезновения.