Скоро мы узнаем, что происходит после смерти

Ведущий эксперт по околосмертным переживаниям доктор Сэм Парния считает, что скоро мы узнаем, что происходит после смерти.

Он изучал людей, переживших остановку сердца, и утверждает, что они видели «свет в конце туннеля», пишет Daily Star. Парния считает, что наше сознание не является частью нашего мозга и не умирает вместе с нашей смертью.

– Я думаю, что через 50 или 100 лет мы обнаружим сущность, которая является сознанием. Будет считаться само собой разумеющимся, что это не было произведено мозгом, и это не умирает, когда умираешь ты, – заявил он.

Другие специалисты согласны с Парнией. Ведущий эксперт в области реаниматологии, доктор Лэнс Беккер говорит: «Я не думаю, что когда-либо было более захватывающее время для этой области. Мы открываем новые лекарства, мы открываем новые устройства и мы открываем новые вещи о мозге».

Доктор Джимо Борджигин из Мичиганского университета обнаружила признаки электрической активности в мозге после смерти.

– Я считаю, что то, что мы обнаружили, – это только верхушка огромного айсберга. То, что все еще находится под поверхностью, – это полный отчет о том, как на самом деле происходит смерть, – отметила она.

Согласно опросам, каждый десятый человек утверждает, что был на грани смерти. Это примерно 800 миллионов человек во всем мире, которые, возможно, коснулись загробной жизни.

Открытия в области околосмертных переживаний заставляют задуматься о том, что происходит после смерти. Возможно, скоро мы узнаем, что жизнь действительно продолжается и после смерти.