Мнение «аналитика»: О ветеранах на паперти… Скоро по всем городам России?

Мой двоюродный брат отдавал за всю страну интернациональный долг в Афганистане. Вернулся живым, с медалью, контузией и гепатитом. Последнее обстоятельство лишило его возможности снимать ПТСР — тогда говорили короче: стресс — «традиционным» способом. И он поступил в «Бауманку», куда однажды провалился, а параллельно начал работать в студенческом центре НТТМ, что давало более чем хорошую прибавку к стипендии…

Короче, дело было на излёте 1980-х. Он шёл по Москве в модой тогда «варёнке», и ничто не выдавало в нём, как тогда говорил официоз, воина-интернационалиста. Лето, тепло, сессия почти сдана и настроение самое благостное.

На подходе к метро он заприметил пару парней в знакомой до боли «афганской» форме. Один стоял с гитарой и пел что-то воодушевляюще-жалостливое про Кандагар и караван. Другой просто сидел в инвалидной каталке, а между обрубленных выше колена ног лежал голубой берет с монетами и купюрами.

Боевое братство не оставило брата равнодушным, он подошёл и перебросился несколькими словами с инвалидом. После чего резко поднялся и… с ноги ударил его в ухо. А потом парой ударов нокаутировал опешившего певца.

Разумеется, мигом подтянулись «братки», но тут же появился и милицейский патруль. Которому мой кузен, предъявив законное ветеранское удостоверение, доходчиво объяснил, что конкретно вот эта парочка попрошаек не имеет к афганцам никакого отношения и только позорит их доброе имя. Небольшая кучка зрителей моментально перешла на сторону реального ветерана боевых действий, «братки» сами собой рассосались, а милиционеры повели очнувшихся самозванцев в отделение.

К чему эта старая #история вспомнилась…

Не каждый, кто в метро завидит песенку «Люди добрые, мы сами не местные, беженцы…», действительно бежал от обстрелов или хотя бы их видел/слышал. Скорее всего, нет.

Не всякая «мать» или «бабушка», собирающая по вагонам ребёнку на операцию, реально столкнулась с болезнью сына или дочери. Скорее всего, нет.

И тем более, не всякий, кто, рядясь в камуфляж, называет себя «ветераном СВО», таковым является на самом деле.

Ибо #криминал, начисто лишённый моральных принципов, умеет быстро реагировать на социальную боль.

И использовать её для своей наживы.

Так какого хрена вы так дружно ведётесь на примитивные разводки, которым сто лет в обед?

Только потому, что хотите верить, будто в РФ настоящие ветераны «брошены и забыты»?

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