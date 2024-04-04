Жертва нарцисса. Как женщине восстановиться после отношений с нарциссом и вернуть себе себя: золотые советы

Восстановление после токсичных отношений с нарциссом может быть сложным и болезненным процессом. Когда все заканчивается, вы чувствуете себя опустошенной, уязвимой, сомневаетесь в себе. Кажется, что вы никогда не сможете вернуть прежние силы и уверенность.

Но это не так. Как бы ни было тяжело сейчас, вы справитесь. Прислушайтесь к следующим советам – они помогут вам вернуть себя.

Позвольте себе пережить горе

После разрыва токсичных отношений совершенно нормально испытывать сильную душевную боль. Вы чувствуете разочарование, горечь, гнев, печаль. Слезы льются сами собой. Все эти эмоции нуждаются в выражении, а не подавлении.

Поэтому позвольте себе поплакать вволю в подушку, слушая грустную музыку. Поделитесь переживаниями с понимающим другом. Выплесните негатив в дневнике. Выражайте боль.

Не стоит стараться сдерживать или игнорировать эмоции. Дайте им естественно прожиться и отпустить вас. Это как очищение души, которое со временем принесет облегчение.

Выплакавшись, вы почувствуете, что горечь и злость отступают. На их место придет печаль, а потом и душевный покой. Пережив горе, вы сможете отпустить токсичные отношения.

Окружите себя людьми, которые умеют поддерживать

После токсичных отношений очень легко замкнуться в себе и изолироваться от других. Но это неправильный путь. Сейчас как никогда важно найти поддержку в близких – друзьях, родных, коллегах.

Поговорите с человеком, которому полностью доверяете, поделитесь с ним своими переживаниями. Сходите вместе в кафе или на прогулку в парке. Звоните близким чаще, приглашайте их в гости.

Общение поможет отвлечься от болезненных мыслей о прошлом. Рядом с позитивными людьми вы на время забудете о пережитых унижениях. Почувствуете, что вас понимают и поддерживают. Это очень ценно!

Займитесь собой

Очень важно сейчас сосредоточиться на себе и своих интересах. Найдите хобби или занятия, которые по-настоящему приносят вам радость и удовольствие.

Вы могли давно хотеть записаться на курсы рисования или фотографии – самое время это сделать! Или же начать вести блог о путешествиях, если это ваша страсть. Можете освоить новый вид спорта, например йогу или плавание. Или просто читать давно отложенные любимые книги.

Главное – найти для себя увлекательное хобби, которое будет приносить положительные эмоции, развивать и отвлекать от негатива. Порадуйте себя тем, от чего вы по-настоящему получаете удовольствие. Это вернет ощущение собственной значимости и радости жизни.

Избавляйтесь от напоминаний о прошлом

Уберите из дома все подарки и вещи, подаренные бывшим партнером. Фотографии, совместные билеты в кино или на концерт – избавьтесь от всего этого. Можете выкинуть или сложить в отдельную коробку и убрать как можно дальше. Удалите переписку, номера телефонов. Прекратите следить за его аккаунтами в соцсетях.

Все это слишком болезненные напоминания, которые будут травмировать вас снова и снова. Не позволяйте себе постоянно открывать эти душевные раны. Устраните все, что пробуждает воспоминания. Это поможет быстрее закрыть прошлое и двигаться дальше.

Не вините себя во всем случившемся

После токсичных отношений мы склонны испытывать чувство вины и стыда, сомневаться в себе. Кажется, что мы сами во всем виноваты, недостаточно хороши. Но это не так! Важно помнить, что ответственность целиком лежит на нарциссе. Это он манипулировал, унижал, разрушал вашу самооценку. Вы стали жертвой эмоционального насилия.

Перестаньте обвинять себя. Вы достойный, искренний человек с большим сердцем. А нарциссы опасны и разрушительны. Вы ни в чем не виноваты перед ним. Напротив, это он должен просить прощения за причиненную боль.

Помните об этом, когда накатывает чувство вины. Не позволяйте себя унижать. Вы заслуживаете уважения и любви. Со временем уверенность в себе вернется.

Сосредоточьтесь на себе

Долгое время в токсичных отношениях ваши собственные нужды игнорировались. Пришло время изменить это и начать прислушиваться к себе.

Задумайтесь, чего на самом деле хотите вы – вне зависимости от мнения партнера или окружающих. Какие ваши истинные ценности, интересы, мечты? Делайте то, что доставляет вам радость. Чаще говорите себе: “Я этого хочу”. Разрешите себе быть немного эгоисткой – это нормально.

Можете начать с малого – купить давно желанные духи, сходить на концерт любимой группы, приготовить себе любимое блюдо. И постепенно начать воплощать более смелые желания.

Будьте терпеливы – восстановление займет время

Восстановление после токсичных отношений требует времени и терпения. Поверьте, вы обязательно справитесь и вернете себе силы, любовь и уважение. Но не ждите мгновенных результатов.

Будьте добры и терпеливы к себе в этот период. Дайте себе возможность оплакать потери и залечить эмоциональные травмы. Все это не проходит быстро.

Не корите себя, если иногда накатывает грусть или сомнения. Возвращение к себе реальной происходит постепенно, шаг за шагом. Сегодня вы чувствуете себя немного лучше, чем вчера – и это уже прогресс! Похвалите себя даже за малейшие победы. И помните – со временем боль утихнет и вы почувствуете, что становитесь сильнее.

Обратитесь к специалисту

Консультация психолога или психотерапевта может стать важным шагом к исцелению после токсичных отношений. Специалист поможет по-новому взглянуть на ситуацию и избавиться от негативных установок.

На приемах вы сможете излить душу, поделиться всем наболевшим. Рассказать о пережитом унижении, предательстве, боли, причиненной мужчиной. Выговориться очень важно для эмоционального освобождения.

Психолог также проведет работу по восстановлению самооценки и уверенности в себе, которые были подорваны. Поможет избавиться от ощущения вины, стыда, страха. Даст инструменты для проработки травмирующего опыта.

Благодаря консультациям специалиста вы сможете вернуть душевное равновесие и перестать винить себя. Исцелить эмоциональные раны отношений с нарциссом.

Восстановление займет время и потребует терпения. Но вы обязательно почувствуете, что исцеляетесь и возвращаетесь к себе настоящей. Помните, что вы сильная и достойная любви. Верьте в свои силы и следуйте этим совета – тогда все непременно получится!