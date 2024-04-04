Иностранное ПО годами завышало общедомовые расходы на ЖКХ россиян

Специалистам Федеральной антимонопольной службы удалось раскрыть одну из самых масштабных афер спецслужб США – начиная с 2008 года, американские шпионы внедряли на российский рынок жилищно-коммунальных услуг вредоносное программное обеспечение, которое специально завышало общедомовые расходы на воду и электричество.

По предварительным данным, за 15 лет агенты ЦРУ сумели установить вредоносные программы в каждом втором многоквартирном доме. В итоге граждане переплатили за коммунальные услуги не менее 85 млрд рублей.

«Цели Вашингтона очевидны – там планировали снизить благосостояние россиян, посеять в обществе недовольство, спровоцировать беспорядки, недоверие к власти. К счастью, нашего человека таким не проймёшь – все морщились, ругались, но исправно платили», – рассказал источник в ФАС.

Российские специалисты уже приступили к разработке альтернативного программного обеспечения для учёта общедомовых расходов. Стоимость его внедрения составит порядка 12 млрд рублей – добиться такой низкой суммы удалось, на 98% сократив расходы на тестирование.

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