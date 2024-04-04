 

Мнение «аналитика»: О многих ответах в одном графике… Почему всё так идёт, как идёт?

04.04.2024, 18:30, Разное
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В корень нужно смотреть. В корень!

А корень для каждого — его дом, его семья, какой бы она ни была.

Кстати, о доме. Почему в России жильё недоступно среднему человеку со средней зарплатой без принятия на себя многолетней ипотечной кабалы? Почему на скромную квартиру или дом невозможно просто накопить, откладывая с честно заработанного?

И какие последствия это имеет сейчас?

Ответ — в одном графике.

Из-за монополизации стройки и криминализации рынка земли в крупных городах #цены на жилую #недвижимость растут быстрее, чем средние зарплаты. Не Бог весть, какая новость. Но в последние годы этот рост заметно ускорился. После того, как #власть сделала ипотеку доступной даже малообеспеченным россиянам, введя льготы и субсидии по кредитам.

Оборотной стороной стал ценовой бум на рынке недвижимости и резкий рост ипотечных долгов — на треть за год.

Ради списания которых сейчас многие тысячи россиян подписывают контракт и отправляются в зону СВО.

Вот вам и реальные ответы. А про «небывалый всплеск патриотизма» можете по телевизору посмотреть.

Ну, что, картинка прояснилась?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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