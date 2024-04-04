 

Футболист Мамаев требует от бывшей жены 10 миллионов через суд

04.04.2024, 16:20, Новости дня
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У Аланы и Павла есть общая дочь, которая не помешала паре разойтись в ссоре. В течение полутора лет Мамаева пыталась через суд получить алименты на ребенка. Теперь же футболист обратился в суд с требованием вернуть 10 миллионов 20 тысяч рублей, которые он ранее передавал бывшей жене. Причина этого – необоснованное обогащение.

Алана, обратившись к своим подписчикам, назвала сложившуюся ситуацию “дном” и пожаловалась на то, что ее жизнь просто хотят испортить. Она не понимает, почему спустя три года после развода ее бывший муж, у которого уже новая семья, не оставляет ее в покое. Алана воспитывает дочь Алису от Мамаева и сына Алекса от первого брака.

Этот случай вызвал значительный резонанс. Однако, если поступило предъявление о взыскании, значит, есть основания для этого. Адвокат Елена Сенина объяснила, что без брачного договора, который бы устанавливал режим раздельной собственности, все доходы и их использование считаются общими.

Если договор был заключен, бывший супруг имеет право требовать компенсацию за необоснованное обогащение с процентами по ставке рефинансирования Центробанка. Важно не упустить трехлетний срок давности. Если нет договора, а пара была в браке, шансы на взыскание денег стремятся к нулю.

Напомним, у Мамаевых был брачный договор, заключенный в 2013 году. Впоследствии Алана пыталась оспорить его, утверждая, что в то время она была недееспособной из-за беременности и не осознавала своих действий. Елена Сенина отметила, что можно требовать компенсацию за выданные средства даже если пара не состояла в браке, если нет договора о дарении.


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