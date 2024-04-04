 

Несколько десятков российских коррупционеров сбежали из Карибского централа

04.04.2024, 11:33, Разное
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Печальную новость сообщил имперский министр репрессий, граф Владимир Звонарёв.

Из крупнейшей в мире колонии на Карибском архипелаге совершили побег сразу несколько десятков российских коррупционеров. Удержать их в остроге не удалось вопреки повышенным мерам безопасности.

– Уважаемое дворянство! Почему так произошло, тому нет никакого маломальского пояснения. Мы удерживали коррупционеров в остроге как кнутом, так и пряником, мы повысили жалованье держимордам и вертухаям. А сегодня мы даже не можем точно выяснить причину побега заключённых, – сказал граф, выступая перед Единороссийским боярским собранием.

Несмотря на полную засекреченность Карибского централа, известно, что его узникам, ограбившим вдоль и поперёк Русь-Матушку, императорской милостью полагалось пятиразовое питание с обязательным соблюдением рациона витаминов и напитками, в их числе – ром, солодовый виски и виски «Евгений Данилов»*, текила и другие напитки. К услугам коррупционеров полагались еженедельные прогулки на яхте, игра в теннис, рулетку и городки, а также бесплатный цирюльник.

В связи с инцидентом на территории Российской империи и дружественных государств введён режим повышенной антикоррупционной опасности. В органы государственной власти будет временно приостановлен набор новых чиновников – не исключено, что беглые коррупционеры сделали новые документы и пластические операции, чтобы снова попасть во власть и обворовывать Святую Русь-Матушку. Точное число преступников, самовольно покинувших острог, не известно из-за того, что их учёт не вёлся.

* импортозамещённый аналог виски Jack Daniel’s

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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