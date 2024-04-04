Мнение «аналитика»: О шокирующих цифрах… А вы знали?

Ох, ё-ё-ё!

Столько иллюзий разбито разом, столько мифов уничтожено одним махом!

И про беднеющее население. и про всеобщую сплочённость. И про патриотический порыв…

С другой стороны, подтверждается ровно то, о чём я говорил не раз. Смотрите, куда идут #деньги. Только там — правда.

И она сейчас состоит в том, что…

Нет, всё же сначала цитата. Непреложный факт. «В 2023 году украинцы ежедневно проигрывали в онлайн-казино около 400 млн гривен». Это почти 4 млрд долл. за год.

Для сравнения, за два года с начала «украинского кризиса» на нужды ВСУ и на «гуманитарку» поступило около 100 млрд грн или 2,6 млрд долл. А тут — даже всушники проигрывают в онлайн-казино гигантские суммы. Чтобы потом, надев чистенький пиксель, хором просить ещё донатов «на дроны»…

Вся страна, говорите, «сплотилась»?

Новая «Отечественная», да?

Не надоело верить в мифы?

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