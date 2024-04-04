Жизнь существует благодаря гравитационным волнам

Новое исследование, опубликованное на сервере ArXiv.org, утверждает, что само наше существование связано с гравитационными волнами, загадочными рябями в пространстве-времени.

Без них, вероятно, не было бы развитых форм жизни, включая нас.

Известно, что жизнь требует всего нескольких ключевых элементов: водород, углерод, азот и кислород. Некоторые простые формы жизни могут существовать с этими элементами, которые возникли в результате Большого взрыва или были созданы звездами.

Однако для формирования млекопитающих, включая человека, требуется по меньшей мере двадцать элементов. Два из них, йод и бром, являются продуктом так называемого r-процесса, который происходит во время слияний нейтронных звезд.

Ключевыми в этом процессе являются гравитационные волны. Они переносят энергию из вращающейся пары нейтронных звезд, заставляя их сталкиваться и высвобождая огромное количество энергии. Эта энергия питает r-процесс, производя йод и бром, жизненно важные для эволюции жизни.

– Без гравитационных волн килоновые, эти слияния нейтронных звезд, были бы намного реже, – говорит один из авторов исследования, профессор Джон Эллис из Королевского колледжа Лондона. – Никаких килоновых, никаких элементов r-процесса, нет людей.

Конечно, эту гипотезу можно оспорить. Некоторые считают, что даже в отсутствие йода и брома жизнь могла бы возникнуть, но развиться иначе. Однако авторы исследования утверждают, что эти элементы r-процесса могут быть не единственными, необходимыми для поддержания жизни.

– Если вы хотите приготовить яблочный пирог с нуля, вы должны сначала изобрести вселенную, – однажды сказал Карл Саган.

Возможно, Вселенная, управляемая гравитационными волнами, специально предназначена для создания жизни такой, какой мы ее знаем.

Данное исследование потребует дальнейшей проверки, но оно лишний раз подтверждает существование связи между космосом и жизнью на Земле.