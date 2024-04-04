Параллельные вселенные: Вы уже там?

Астрофизик Пол Саттер из Университета Стоуни-Брук утверждает, что каждый из нас, делая свой выбор, создает новую реальность в параллельной вселенной.

Этот удивительный феномен основан на коллапсе волновой функции в квантовой механике, где все возможности существуют одновременно до момента фиксации.

Но не только об исследованиях в параллельных мирах говорят ученые. Стивен Хокинг и Джеймс Хартл в своей работе начала 1980-х предложили необычную теорию возникновения Вселенной из космологической сингулярности при помощи квантовой механики. Они представили Вселенную как квантовую систему, находящуюся во множестве состояний одновременно.

Идеи Хокинга, Хартла и других ученых открывают перед нами невероятные возможности для понимания мира вокруг нас. Может быть, каждое наше решение создает новую реальность в параллельной вселенной, где мы отправляемся в космос и осваиваем новые галактики. А возможно, наш мир сам по себе является лишь частью грандиозной компьютерной симуляции.