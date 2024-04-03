Мнение «аналитика»: О харьковских заложниках… Киев их всех заранее списал?
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Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что не видит поводов для эвакуации города-миллионника. Того самого, который, по мнению многих военных экспертов уже вскоре может стать приоритетным направлением для реализации российского плана «как можно дальше» отодвинуть ВСУ от Белгорода. Говорят, что месяц-два — и всё начнётся.
При этом в Харьков, где разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, где введён график плановых веерных отключений электроэнергии для населения, прибывают тысячи жителей области. Что лишь усиливает хаос и нагрузку на коммунальную инфраструктуру.
В любое время адекватная #власть сочла бы это достаточной причиной эвакуировать основную часть жителей. Но…
…українська влада — она не такая.
Мэр города «не видит поводов». Якобы потому, что тезис о необходимости покинуть город, который вскоре может стать ареной ожесточённых боёв, как некогда Мариуполь — «это часть российских ИПСО». Логика более, чем странная, если…
Если не принимать во внимание позицию официального Киева, которую ещё в 2022 году сформулировал пока ещё президент Владимир Зеленский. «Если мы всех эвакуируем [из опасных мест], кого будут защищать наши солдаты?», — сказал он.
То есть, киевская власть сознательно готовится повторить и масштабировать печальный опыт Мариуполя, где очень много людей погибли только потому, что ВСУ использовали их как «живой щит», а их гибель — как инструмент в антироссийской пропаганде?
Может, действительно харьковчане для Киева — не сограждане, а «расходный материал»?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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