 

Мнение «аналитика»: О харьковских заложниках… Киев их всех заранее списал?

03.04.2024, 19:55, Разное
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Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что не видит поводов для эвакуации города-миллионника. Того самого, который, по мнению многих военных экспертов уже вскоре может стать приоритетным направлением для реализации российского плана «как можно дальше» отодвинуть ВСУ от Белгорода. Говорят, что месяц-два — и всё начнётся.

При этом в Харьков, где разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, где введён график плановых веерных отключений электроэнергии для населения, прибывают тысячи жителей области. Что лишь усиливает хаос и нагрузку на коммунальную инфраструктуру.

В любое время адекватная #власть сочла бы это достаточной причиной эвакуировать основную часть жителей. Но…

…українська влада — она не такая.

Мэр города «не видит поводов». Якобы потому, что тезис о необходимости покинуть город, который вскоре может стать ареной ожесточённых боёв, как некогда Мариуполь — «это часть российских ИПСО». Логика более, чем странная, если…

Если не принимать во внимание позицию официального Киева, которую ещё в 2022 году сформулировал пока ещё президент Владимир Зеленский. «Если мы всех эвакуируем [из опасных мест], кого будут защищать наши солдаты?», — сказал он.

То есть, киевская власть сознательно готовится повторить и масштабировать печальный опыт Мариуполя, где очень много людей погибли только потому, что ВСУ использовали их как «живой щит», а их гибель — как инструмент в антироссийской пропаганде?

Может, действительно харьковчане для Киева — не сограждане, а «расходный материал»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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