Новая прошивка для AirPods Max: Всё, что нужно знать

2 апреля 2024 года Apple выпустила обновление прошивки для своих флагманских наушников AirPods Max, пишет MacRumors.

Новая версия программного обеспечения, обозначенная номером сборки 6A325, пришла на смену предыдущей версии с номером 6A324, выпущенной в январе.

Подробности о том, какие функции могут быть включены в обновление, Apple традиционно не раскрывает. Однако, согласно MacRumors, предполагается, что обновление в основном направлено на исправление некоторых ошибок.

Процесс обновления прошивки AirPods Max также остается без инструкций от Apple. Обычно прошивка устанавливается по беспроводной сети, когда наушники связаны с устройством iOS или Mac.

Проверить наличие новой прошивки для AirPods Max можно с помощью iPhone, открыв настройки, перейдя в меню “Общие” и выбрав пункт “О ПО”, где будет указана версия прошивки AirPods.

Также стало известно, что Apple готовится представить новые наушники Beats.