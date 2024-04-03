 

Новая прошивка для AirPods Max: Всё, что нужно знать

03.04.2024, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

2 апреля 2024 года Apple выпустила обновление прошивки для своих флагманских наушников AirPods Max, пишет MacRumors.

Новая версия программного обеспечения, обозначенная номером сборки 6A325, пришла на смену предыдущей версии с номером 6A324, выпущенной в январе.

Подробности о том, какие функции могут быть включены в обновление, Apple традиционно не раскрывает. Однако, согласно MacRumors, предполагается, что обновление в основном направлено на исправление некоторых ошибок.

Процесс обновления прошивки AirPods Max также остается без инструкций от Apple. Обычно прошивка устанавливается по беспроводной сети, когда наушники связаны с устройством iOS или Mac.

Проверить наличие новой прошивки для AirPods Max можно с помощью iPhone, открыв настройки, перейдя в меню “Общие” и выбрав пункт “О ПО”, где будет указана версия прошивки AirPods.

Также стало известно, что Apple готовится представить новые наушники Beats.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Альбом основных образцов военной техники ВСУ

03.04 / Мнение: Путин снова ищет валюту

03.04 / «Лисий глаз», образ Клеопатры и двойная линия: семь эффектных идей макияжа в египетском стиле

03.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Бой за опорник

03.04 / Мнение «аналитика»: О харьковских заложниках… Киев их всех заранее списал?

03.04 / Хакерская атака на систему Leonardo: Реакция разработчика и последствия

03.04 / «И дело с концом»: в Совфеде призвали запретить в России IP-адреса

03.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Союз защиты детей имени Маннергейма”

03.04 / Певица Слава решилась на кардинальные изменения и стала пить меньше алкоголя

03.04 / Китай нанёс ядерные удары по обратной стороне Луны в рамках кампании по борьбе с нацизмом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика