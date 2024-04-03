Хакерская атака на систему Leonardo: Реакция разработчика и последствия

Разработчик системы бронирования Leonardo обнаружил атаку на его IT-инфраструктуру со стороны хакеров из Украины. Сообщает об этом РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инциденты в сфере информационной безопасности были переданы компанией правоохранительным органам для дальнейшего расследования, рассказал источник агентства.

Ранее силовые структуры провели обыски у разработчика системы Leonardo.

В сентябре 2023 года произошел глобальный сбой в российской системе бронирования Leonardo, что привело к невозможности регистрации пассажиров на рейсы и использованию сервисов покупки авиабилетов. Причиной сбоя стала DDOS-атака, произошедшая несмотря на повышенный уровень информационной защиты у системы Leonardo. Подробности доступны в материале «Газеты.Ru».