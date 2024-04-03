«И дело с концом»: в Совфеде призвали запретить в России IP-адреса

Один из членов Совета Федерации внёс предложение о запрете использования IP-адресов на территории страны. В своём выступлении он отметил, что такой шаг необходим для защиты от кибератак и утечек конфиденциальной информации.

По словам сенатора, камердинер каждый день зачитывает ему сводки из утренних газет о новых и новых финансовых преступлениях.

«То и дело слышишь – с этого IP то украли, с этого IP другое… Зачем нам вообще эти IP? Есть самозанятость, в конце концов. Запретить их и дело с концом», – комментирует он.

Представили Минцифры уже ознакомились с предложением, но отнеслись к задаче с «изрядной долей изумления» и теперь намерены переубедить сенатора. Если сделать этого не удастся, специалистам ведомства придётся искать пути решения задачи.

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