 

Что будет, если носить iPhone 15 Pro без чехла

03.04.2024, 17:30, Разное
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Мик Сид, шеф-редактор издания iPhones.ru, делится своим опытом использования iPhone 15 Pro без чехла. Он утверждает, что смартфон остается надежным даже без дополнительной защиты благодаря своему прочному титановому корпусу.

Подчеркивает, что после почти трех месяцев использования без чехла его устройство не поцарапалось и не получило вмятин, даже несмотря на частые контакты с другими поверхностями. В то же время, он призывает других владельцев iPhone 15 Pro присоединиться к этому опыту и попробовать использовать смартфон без чехла, чтобы ощутить новые тактильные впечатления. Однако он продолжает использовать защитное стекло для экрана, чтобы избежать царапин.


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