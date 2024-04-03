 

Мнение «аналитика»: О крутом повороте в Америке… Чернокожих больше не «облизывают»?

03.04.2024, 15:30, Разное
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После громкого дела Джорджа Флойда, которое нынешний президент Джо Байден использовал, чтобы победить на выборах своего предшественника Дональда Трампа, в Америке начался необыкновенный энтузиазм по поводу BLM и прочего расового и гендерного разнообразия. Компании чуть ли не силком заставляли вводить квоты в советах директоров для расовых меньшинств и женщин. Серьёзная компания McKinsey на голубом глазу утверждала, что это-де способствует развитию бизнеса и росту прибыли. А Голливуд захлестнула волна темнокожих «русалочек».

И вот, к новым выборам…

Выясняется, что всё это — чушь и ложь.

Первыми опомнились в Голливуде, глядя на падающие сборы от «расово прогрессивных» картин. Директоров по разнообразию стали выпинывать из руководства компаний-мейджоров кинорынка. А теперь дозрел и #бизнес.

Статистически значимой корреляции между наличием в руководстве компании чернокожих или представителей других рас и ее финансовым успехом не существует. Это, вопреки заявлениям консалтинговой компании McKinsey, обнаружили американские учёные…

Они повторили все описанные McKinsey тесты. Выяснилось, что связь между показателями расового/этнического разнообразия руководителей и рентабельностью, ростом продаж и прибылью либо отсутствует совсем, либо колеблется в пределах статистической погрешности. Доклад американских учёных появился на фоне растущего недовольства стремлением корпораций внедрять политику DEI, которая, наносит серьезный ущерб бизнесу. Количество упоминаний о DEI достигло пика в 2021 году и с тех пор резко сократилось. Теперь руководители компаний, активно внедрявшие DEI после истории Джорджа Флойда, максимально тормозят все программы по разнообразию, справедливости и инклюзивности.

Не прошло и пяти лет…

То есть, на голоса темнокожих сограждан Джо Байден теперь не рассчитывает и заигрывать с расовой толерантностью нет нужды?

А полицейского Дерека Шовина, осуждённого за якобы «убийство» Джорджа Флойда, освободят?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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