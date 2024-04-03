 

Бывший хакер Левашов: За один взлом киберпреступник может получить $10 млн

03.04.2024, 15:15, Разное
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Бывший хакер Петр Севера Левашов пояснил о том, что один взлом может принести киберпреступнику гонорар в размере $10 млн или даже больше. Он отметил, что такая деятельность приносит значительно больше дохода, чем работа специалистом по информационной безопасности в легальной сфере, но также сопряжена с серьезными рисками, такими как тюремное заключение.

Левашов привел пример случая с компанией Garmin, которая вынуждена была выплатить киберпреступникам более $10 млн за разблокировку своих систем. Однако он подчеркнул, что такие суммы не являются регулярными, а также указал на риск заключения в тюрьму.

Экс-хакер также отметил, что заработок на белой работе в сфере информационной безопасности значительно ниже: от 300 до 700 тыс. рублей в месяц на рядовых должностях и до 1 млн рублей в месяц на должностях высшего уровня.


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