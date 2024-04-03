Мнение: Отчего в водке 40 градусов?

Заранее прошу прощения за банальность у всех, кто имеет химическое образование, или хорошо изучил химию в школе, или просто знает ответ. Я-то как раз именно знанием химии особо похвастаться не могу, в школе она как-то в основном прошла мимо меня, а в последующей жизни я к ней и вовсе имел минимум касательства.

Но вот вчера гостил у нас мой старый приятель Ян, имевший в качестве первого высшего химический ВУЗ, и он-то и задал нам вопрос, вынесенный в заголовок. А мы-то и понятия не имеем! Собрались, понимаешь, одни гуманитарии (собственно, и Ян-то проник сюда, потому что вторым высшим закончил родной психфак МГУ имени Ломоносова).

Нет, я, конечно, вспомнил, что к цифре “40 градусов” имел прямое отношение Дмитрий Менделеев; он вроде как по заданию царского правительства провел какие-то изыскания да и вывел эту самую крепость. “А какого рода изыскания?” – хитро улыбаясь, спросил Ян. Я еще раз мучительно напряг мозг – ну и ничего умнее не придумал, как заявить: мол, великий химик взял “у народа” его любимый напиток (непонятно, как: ну, в кабаке, наверно, купил) -да и измерил его крепость с помощью хитрых химических опытов. После чего торжественно определил: ба! народ-то, оказывается, пьет сорокоградусную!

Гости моим ответом как-то не вдохновились (что-то им показалось сомнительным), а вот Ян весело поржал. После чего с вершин своего химического, хоть и полученного бог весть когда, образования, объяснил правду. Оказывается, друзья: все было, как я сказал – только с точностью до наоборот!

Да, царское правительство заказало химику исследования водки – это мы слышали. Но не задумывались – а на кой ляд? Чего там исследовать-то, если водкой и так прекрасно торговали с 17-го века? А был, объяснил Ян, чисто коммерческий заказ и коммерческий интерес. Царским сатрапам было очень интересно узнать ОПТИМАЛЬНУЮ смесь спирта и воды. В каком смысле оптимальную?

Тут Ян в очередной раз потряс аудиторию, рассказав о “кривой объема”. Поскольку никто понятия не имел, что это такое, он популярно разобъяснил: химики знают, что если смешивать разнородные жидкости, то полученный объем смеси не будет равен сумме объемов двух изначальных жидкостей! Грубо говоря: если смешать 1 л воды и 1 л спирта, то смесь займет не 2 л, а МЕНЬШЕ (или больше – точно не скажу). Более того: сам объем смеси в зависимости от изменения начальных долей жидкостей изменяется нелинейно! (наверно, все это школьные премудрости, но я, ей-богу, все это слышал впервые).

Собственно, старика Менделеева и попросили описать эту самую “кривую объема” при смеси разных долей спирта и воды. (“Ведь это же химия, – как поэтично сказал Ян. – Наука о волшебных превращениях!” Все девки за столом, включая мою жену, были покорены). Причем просили об этом Менделеева вовсе не из “чисто научного интереса”. Заказчика интересовало, при каком соотношении воды и спирта у смеси будет наибольший объем.



Такая подлость потрясла всех собравшихся, включая практически непьющего меня. “Вот Менделеев и выяснил, что наибольший объем достигается при 40 градусах”, – заключил Ян. То есть при 40 градусах в “поллитре” – ровно поллитра; а при, допустим, 38 – в бутылке МЕНЬШЕ. И при 44-х – тоже МЕНЬШЕ!

То есть речь идет о чисто коммерческой выгоде, “выгоде для продавца”: смешав воду со спиртом так, чтоб было 40 град., он получит наибольшее количество бутылок! Только и всего.

Добил нас Ян другим. “Но, если смотреть не коммерчески, а с точки зрения потребительских свойств, то, конечно, 40 – это, наоборот, самый неоптимальный вариант, и это давно доказано. Скажем, водка в 38 градусов “проскакивает” гораздо легче. И 43-44 градуса – как некоторые коньяки и виски – тоже “идут” намного “мягче”. А вот если “драть горло” – это как раз любимая народом “сорокоградусная”.

“Любимая” – потому, что другой ему не продают. Коммерчески невыгодно. Спасибо Дмитрию Менделееву, великому нашему химику! (2009)