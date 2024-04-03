Депутат представил авторскую методику спасения женщин от феминизма

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на площадке Российской академии наук (РАН) представил свою новую монографию «Феминизм: причины, лечение и профилактика».

Впервые в истории мировой медицины учёному удалось точно выявить не только «бациллу феминизма», но и предложить эффективную методологию лечения особо опасной инфекции.

– По образованию я станкостроитель, но всегда ощущал тягу к лечению людей, особенно женщин. Феминизм – это чума XXI века, поэтому я счастлив, что нам удалось найти способ спасения поражённых этих страшным заболеванием, – объявил Слуцкий.

В ближайшее время Минздрав внесёт изменения в Международную классификацию болезней, после чего отечественные врачи смогут начать лечение феминисток по методике главы ЛДПР. Планируется, что уже к концу 2026 года инфекция будет полностью побеждена в России и дружественных странах.

– Интерес к этому открытию огромный. Мы уже получили запросы из Ирана, Саудовской Аравии и других стран с просьбой выслать протоколы и документы – коллеги хотят незамедлительно начать борьбу с феминизмом. Разумеется, методикой мы поделимся, – рассказал журналиста замминистра здравоохранения Всеволод Размахов.

По инициативе РАН Леонид Слуцкий будет выдвинут на Нобелевскую премию по медицине. Документы по его представлению к престижной награде уже готовы и до конца апреля отправятся в Стокгольм.

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