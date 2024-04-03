Притворяться, что им нравится стрижка – парикмахеры мечтают, чтобы клиенты перестали делать эти вещи

Что раздражает парикмахеров больше всего из того, что делают их клиенты? Это вовсе не светская болтовня во время стрижки. Предлагаем вашему вниманию топ вещей, которые мастера хотели бы запретить своим клиентам.

Уберите телефон

Во время стрижки или окраски волос не стоит постоянно смотреть в свой телефон или листать журнал. Дело не в правилах приличия. Если ваша голова будет наклонена вперед, качество выполнения работы может пострадать. Старайтесь смотреть прямо перед собой. Милая традиция болтать с мастером во время стрижки может быть очень полезной. Беседа – это отличный способ скоротать время выполнения процедуры, сохраняя правильное положение головы.

Косметику для волос можно покупать у своего мастера

В некоторых салонах красоты можно приобрести косметику. Порой нам кажется, что это предложение – только лишний способ заработка для мастеров. На самом деле если вы сравните цены на один и тот же продукт в парикмахерской и розничных магазинах, заметной разницы, скорей всего, не будет. Салоны красоты сотрудничают с поставщиками косметики и могут закупать средства по оптовой цене.

Разумеется, профессиональная косметика всегда будет стоить дороже аналогов из супермаркета. Но и качество продукции отличается. Не спешите отказываться, если парикмахер предлагает вам приобрести средства для ухода за волосами. Скорей всего он искренне желает подобрать вам подходящий вариант.

Домашние процедуры для волос

Заниматься самолечением всегда плохая идея. Сегодня существует множество косметики для домашнего ухода, а некоторые дамы все еще повторяют народные рецепты собственных бабушек. Даже самое хорошее средство при неправильном использовании может нанести непоправимый вред. Парикмахерам часто приходится сталкиваться с последствиями домашних процедур красоты, выражающихся в выпадении волос, изменении их структуры или шелушении кожи головы.

Запомните простое правило: если волосы здоровы, достаточно обычного мытья с нанесением бальзама. При возникновении проблем обратитесь к специалисту и обсудите вместе план их устранения.

А вам нравится новая стрижка?

Каждой женщине хотя бы раз в жизни приходилось врать парикмахеру, что она вовсе не разочарована его работой. Опытный мастер в таком случае видит все эмоции, написанные на вашем лице. В такой момент мы чувствуем смущение и просто не готовы сказать парикмахеру, что стрижка нам совсем не нравится. Прекратите так делать.

В большинстве случаев все еще можно исправить и вовсе необязательно ждать пока волосы отрастут. Просто скажите мастеру, что именно вам не нравится. Если это хороший специалист, он обязательно предложит варианты для исправления ситуации.

Будьте осторожны с высокими температурами

Воздействие высоких температур всегда вредит нашим волосам. Даже если вы используете самые современные приборы и защитную косметику. Пережженные волосы не будут лежать в красивой прическе, и это вовсе не вина парикмахера. Старайтесь пользоваться феном и утюжками не чаще 3 раз в неделю. Научитесь делать прически, не требующие предварительной укладки.

Хвост – худшая прическа

Как собрать волосы быстро? Самая популярная прическа по всему миру – это хвост. Пара движений, и ваши волосы выглядят опрятно. Парикмахеры просто ненавидят эту прическу. Если вы придете с ней на стрижку, волосы будут замяты резинкой и распушены ближе к концам. При регулярном ношении хвоста пострадает и качество ваших прядей. Особенно опасно собирать волосы с сильным натяжением – это может спровоцировать даже выпадение. Что делать с этой проблемой? Если вы привыкли собирать волосы, плетите косы и старайтесь не слишком сильно затягивать пряди.