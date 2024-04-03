Не карбюраторами едиными: о чём ещё могли бы отчитаться российские чиновники
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На днях новость старейшего российского сатирического издания о том, что завод ДААЗ в Димитровграде приступает к крупному переоснащению под выпуск карбюраторов для будущего отечественного электромобиля «Атом», побудила первого зампреда правительства Ульяновской области включить её в свой годовой отчёт.
Наш коллектив рад такому вниманию и всегда готов помочь Отечеству в развитии промышленности и составлении красивых отчётов, поэтому, чтобы чиновники больше не тратили много времени на работу с поисковиками, редакция составила краткую подборку из материалов, которые потенциально могут их заинтересовать:
– Российские учёные изобрели тумбочку, приумножающую наличные
– В Железногорске построят завод по производству искусственного интеллекта
– В России создали антибиотик, который можно принимать с алкоголем
– Российские учёные создали самоцензурирующуюся бумагу
– Минпромторг выпустит специальные браслеты для контроля качества сна бюджетников
– Представлена первая отечественная игровая консоль
– Московский электроламповый завод совместно с загадочным иностранным партнёром начал выпуск отечественных смартфонов Ruawei
– В России разработали установку для вышвыривания из редакций безграмотных журналистов
– АВТОВАЗ представил не имеющий аналогов эко-инжектор, работающий без электроники
– В Сколково вывели породу не испражняющихся голубей
– Российские ученые случайно открыли микроорганизм, превращающий иностранную нефть в песок
– «Роскосмос» разработал ракетный двигатель, работающий на дизеле
– В «Сколково» открыли элемент Россиний, который заменит полупроводники, золото и медь при производстве электроники
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