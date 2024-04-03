Не карбюраторами едиными: о чём ещё могли бы отчитаться российские чиновники

На днях новость старейшего российского сатирического издания о том, что завод ДААЗ в Димитровграде приступает к крупному переоснащению под выпуск карбюраторов для будущего отечественного электромобиля «Атом», побудила первого зампреда правительства Ульяновской области включить её в свой годовой отчёт.

Наш коллектив рад такому вниманию и всегда готов помочь Отечеству в развитии промышленности и составлении красивых отчётов, поэтому, чтобы чиновники больше не тратили много времени на работу с поисковиками, редакция составила краткую подборку из материалов, которые потенциально могут их заинтересовать:

– Российские учёные изобрели тумбочку, приумножающую наличные

– В Железногорске построят завод по производству искусственного интеллекта

– В России создали антибиотик, который можно принимать с алкоголем

– Российские учёные создали самоцензурирующуюся бумагу

– Минпромторг выпустит специальные браслеты для контроля качества сна бюджетников

– Представлена первая отечественная игровая консоль

– Московский электроламповый завод совместно с загадочным иностранным партнёром начал выпуск отечественных смартфонов Ruawei

– В России разработали установку для вышвыривания из редакций безграмотных журналистов

– АВТОВАЗ представил не имеющий аналогов эко-инжектор, работающий без электроники

– В Сколково вывели породу не испражняющихся голубей

– Российские ученые случайно открыли микроорганизм, превращающий иностранную нефть в песок

– «Роскосмос» разработал ракетный двигатель, работающий на дизеле

– В «Сколково» открыли элемент Россиний, который заменит полупроводники, золото и медь при производстве электроники

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