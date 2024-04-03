NN: На российских маркетплейсах подорожала импортная техника

На российских маркетплейсах стало заметно подорожание импортной электроники. Об этом пишет Telegram-канал NN.

Основной причиной увеличения стоимости техники стала введенная таможенная пошлина. На товарах, доставляемых из-за рубежа, появилась дополнительная наценка. Важно отметить, что размер пошлины не указывается непосредственно в ценнике товара, а расчет производится отдельно. Таможенные платежи не включены в изначальную стоимость товара и оплачиваются при прохождении границы РФ.

К примеру, на стоимость прошлогоднего базового ноутбука Apple MacBook Air с чипом M2, который оценивается в 180,6 тыс. рублей, примерная сумма пошлины составит дополнительные 26 тыс. рублей.

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров физическими лицами был снижен с €1 тыс. до €200. Теперь на платформе Ozon появился расчет пошлины для зарубежных товаров, превышающих €200. Размер пошлины зависит от превышения лимита веса и стоимости, и составляет от €2 за каждый килограмм либо 15% от суммы превышения лимита. В случае превышения обоих лимитов, применяется более высокая ставка. Кроме того, таможенный платеж включает комиссию таможенного брокера и таможенный сбор в размере 500 рублей.