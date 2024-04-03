 

Доктор развеял миф о пользе витаминных уколов от боли в спине

03.04.2024, 10:45, Разное
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В прошлом считалось, что уколы витаминов группы B могут облегчить боль в спине, но доктор Александр Мясников развеял этот миф.

Многие страдающие от спинной боли могут рассказать, что им рекомендовали витаминные инъекции группы B, известные своей важностью для нервной системы. Однако доктор Мясников назвал это мнение мифом, указав на то, что уколы с этими витаминами не приносят реальной пользы при лечении боли в спине.

Он признал, что в прошлом уколы витаминов B считались основным средством от спинной боли и были стандартом лечения для многих пациентов. Однако сегодня это уже устаревший метод, не подтвержденный официальными рекомендациями.

Мясников также отметил, что дефицит витаминов B может привести к неврологическим нарушениям, но это не имеет отношения к сильным болям в спине, поэтому восполнение этих витаминов не поможет решить проблему.

Это напоминает, что вредные привычки, такие как использование гаджетов в туалете, могут негативно сказаться на здоровье кишечника, способствуя серьезным нарушениям.


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