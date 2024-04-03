 

Блогер HUDAKOV проверил функцию Crash Detection в iPhone 15, разбив ВАЗ-2104

03.04.2024, 9:35, Разное
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Российский видеоблогер и автор YouTube-канала HUDAKOV решил проверить работу функции обнаружения аварий (Crash Detection) в новом смартфоне iPhone 15. Для этого он провел эксперимент, разбив отечественный автомобиль ВАЗ-2104.

В прошлом году HUDAKOV уже тестировал эту функцию на iPhone 14, но тогда она не сработала. Для проверки он разбил ВАЗ-2108, однако не получил ожидаемого результата.

На этот раз все прошло успешно. Сразу после аварии, Siri в смартфоне оповестила пользователя: “Похоже, вы попали в аварию. Если вы не ответите, iPhone вызовет экстренные службы” и запустила таймер.

Если пользователь не отключит таймер в течение 10 секунд, iPhone автоматически наберет экстренные службы, а Siri сообщит о серьезной аварии и назовет координаты места происшествия.

Эксперимент прошел без происшествий, и блогер смог убедиться в работоспособности данной функции.


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