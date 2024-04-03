 

Математики из МГУ доказали факты фальсификации в пользу оппозиционного кандидата на президентских выборах

03.04.2024, 9:33, Разное
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Подводя итоги выборов президента РФ, математики МГУ проанализировали явку и распределение голосов за кандидатов.

В ходе исследования были выявлены множественные аномалии в избирательных матрицах кандидата Владислава Даванкова.

По результатам проделанной работы было выявлено, что как минимум половина голосов отданных за главного оппозиционного кандидата – сфальсифицированы. По составленным математиками графикам прекрасно видны так называемые «хвосты кометы», а также фигура «голова и плечи», которые свидетельствуют о неравномерном распределении голосов в зависимости от числа явки в отведённый промежуток времени. Этот метод был впервые апробирован на выборах президента США в 2020 году и доказал нелегитимность нынешнего президента Джозефа Байдена.

Исследование выяснило, что наибольшее количество вбросов было совершено в промежуток с 13:00 до 14:00, когда на избирательных пунктах объявлялся обеденный перерыв. А самое большое количество «вбросов» определено в регионах, где применялась система ДЭГ. По заявлению автора исследования Дмитрия А., все результаты работы уже переданы в ЦИК для выяснения обстоятельств, предшествующих таким грубым нарушениям процесса волеизъявления россиян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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