 

Невролог предупредила о влиянии дефицитов витаминов на тревожность

03.04.2024, 8:32, Разное
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Невролог Надежда Головчанская предупреждает о том, что дефициты витаминов и микроэлементов могут усиливать тревожность и снижать качество жизни.

Головчанская объясняет, что недостаток магния может быть одной из причин сильной тревоги, нарушений настроения и плохого сна. Она подчеркивает эту связь в интервью с порталом «Доктор Питер».

Этот недостаток может быть вызван различными внутренними патологиями, такими как пищеварительные расстройства или заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также уровень магния может снижаться из-за несбалансированного рациона, когда человек не получает достаточно этого микроэлемента из пищи или злоупотребляет определенными продуктами и напитками.

Недостаток магния может проявляться не только в усилении тревожности, но также в спазмах, болях в спине, нарушениях сна, усталости и падении работоспособности.

Головчанская подчеркивает, что важно обращать внимание на уровень магния в организме и принимать меры для его поддержания на необходимом уровне.


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