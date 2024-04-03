Врач призвала женщин в климаксе следить за уровнем холестерина

При наступлении климактерического периода важно более тщательно следить за уровнем холестерина в крови. В этот период организм женщин подвержен изменениям, связанным с уменьшением количества половых гормонов, что может привести к нарушениям липидного обмена. Это, в свою очередь, ускоряет накопление жировой ткани и повышение уровня холестерина.

Татьяна Шаповаленко, врач, подчеркнула, что контроль за состоянием здоровья, включая липидный обмен, должен быть особенно внимательным при наступлении климактерического периода.



Женщинам рекомендуется чаще проверять уровень холестерина, особенно после начала климактерического периода. Если до этого периода достаточно было проводить анализы раз в два года, то после наступления климакса эту процедуру следует проводить минимум раз в год. Повышенный уровень холестерина в крови связан с развитием атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Ранее на портале MedikForum.ru было подчеркнуто, что факторы, способствующие долголетию, также важны для ухода за здоровьем в климактерический период.