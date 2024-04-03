Мнение «аналитика»: О параде победы Путина в Киеве… Что будет дальше?

Ходят слухи, что российский президент Владимир #Путин распорядился провести парад по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Киеве, а не в Москве. И по этому случаю главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков, который уже 10 лет командует военными шествиями, заказал на своё 70-летие, приходящееся как раз на май 2025 года, ресторан на Крещатике.

Те, кто считают такой сценарий недальнего будущего «невозможным», пусть проследят за риторикой Запада.

2021 год: Если #Россия рискнёт напасть на Украину, последствия для неё будут катастрофическими.

2022 год, I половина: Наши #санкции сокрушают Россию, «доллар по 200», она вот-вот сдастся.

2022 год, II половина: Мы поможем Украине триумфально победить Россию именно «на поле боя».

2023 год, I половина: Мы поможем Украине завоевать сильную переговорную позицию.

2023 год, II половина: Мы не можем позволить России победить Украину.

2024 год, I квартал: Мы не дадим России захватить всю Украину.

2024 год, II квартал: Мы хотя бы не дадим России взять Киев…

…Но это не точно.

Более того, некоторые умы на Западе уже задаются вопросом: что будет, когда Россия победит Украину. И утешают себя мыслью о том, что Владимир #Путин вряд ли рискнёт двинуть «истощённые» войска дальше, на Варшаву и Берлин.

Однако вопрос-то не шуточный. Что #Россия будет делать с последствиями своей победы. Самый максималистский вариант обрисовал бывший философ, а ныне «дроновед» и «дроновод» Алексей Чадаев.

«Вот представьте только себе сценарий: наша СВО заканчивается блистательной победой, — пишет он в своём ТГ-канале. — Американцы эвакуируются из Киева примерно в таком же ордере, как из Кабула. Победивший Дональд Трамп объявляет новое издание «доктрины Монро» и выходит из #НАТО, которое стремительно разваливается. Восточноевропейские «путинферштееры» во главе с [премьером Венгрии Виктором] Орбаном и [премьером Словакии Робертом] Фицо присягают «русскому миру», после чего вслед за НАТО разваливается уже и #ЕС. Поляки чморят немцев, французы захлёбываются в фермерском навозе, итальянцы в очередной раз меняют правительство, а бритты, по обыкновению, делают вид, что их тут не особо и стояло. #ООН становится рудиментарным клубом для дипломатических посиделок-перебранок. БРИКС трансформируется в столп новой архитектуры мироустройства. И “вся языцы” приходят к Путину и спрашивают: вот, ты изменил мир, расскажи нам, как мы теперь будем жить? Как будем решать вопросы климата, миграции, неравенства, войн (в т.ч.религиозных)? Как будем развивать искусственный интеллект? Как бороться с голодом? Как строить новую валютную систему, сдерживать расползание военных технологий, договариваться о логистических коридорах, как….

А мы им : бу-бу-бу, международное #право, многополярность, традиционные ценности, правf человека, демократия, суверенитет. Иранцы послушали, плечами пожали и пошли сносить Израиль — прямо через Ирак и Сирию. Арабы с ними сцепились. Пакистан зарубился с индусами. Ким Чен Ын полез на южан, за них вписалась Япония. #Китай таки забрал Тайвань, но влип. В Африке глобальная резня всех со всеми, в ЛатАмерике войны, революции и одно за другим государства падают под ударами захватывающих их наркокартелей. А у нас — пожар по всей южной границе, потоки мигрантов отовсюду, на порядки превышающие нынешние и к тому же вообще не русскоязычные. Плюс обрушение вообще всех экспортных рынков и всеобщая ненависть вчерашних союзников за то, что раздолбали такой удобный глобальный мир…

И мы такие сидим: вот блин кашу заварили… А делать-то что?».

Оно и правда: делать-то что? Кто знает единственно верный ответ?

Может, потому Владимир #Путин и не спешит с «Парадом Победы на Крещатике»?

Может, всё-таки надёжнее и вернее договориться всем со всеми сейчас, пока ещё не…?

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