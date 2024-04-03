Жерар Улье. Наставник, приведший «Ливерпуль» в XXI век ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Жерар Улье. Наставник, приведший «Ливерпуль» в XXI век

03.04.2024, 7:07, Детали
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На волне триумфа сборной Франции на домашнем чемпионате мира 1998 года Жерар Улье прибыл в «Ливерпуль» в ореоле славы. Несмотря на отсутствие мгновенного чемпионства, Улье методично внедрял передовые европейские практики, уделяя особое внимание деталям, питанию и поведению игроков за пределами поля. Он, по сути, и заложил основы сегодняшнего «Ливерпуля», который считается главным фаворитом чемпионской гонки АПЛ. Сегодня, согласно расчетам статистического портала smart-tables.ru, показатель xG команды Клоппа равен 2,28 – это лучшие цифры в лиге.

Под руководством же Улье «Ливерпуль» открыл для себя новое поколение талантов из собственной академии. Джейми Каррагер, Стивен Джеррард и Майкл Оуэн стали основными игроками при французе, особенно выделялся Оуэн, чья скорость и неутомимость поражали даже журналистов, призывавших вручить ему «Золотой мяч».

Сезон 2000/01 стал пиком карьеры Улье в «Ливерпуле». Хотя клуб не боролся за титул АПЛ, он провел феноменальную кампанию в других турнирах, завоевав Кубок Англии и Кубок УЕФА. Финалы этих турниров стали классикой: победа со счетом 2:1 над «Арсеналом» в Кубке Англии благодаря дублю Оуэна и триллер со счетом 5:4 против «Алавеса» в Кубке УЕФА.

«Год пяти кубков» стал кульминацией работы Улье, однако проблемы со здоровьем и не прагматичная трансферная политика помешали ему сделать последний шаг и завоевать чемпионство. Тем не менее, Улье всегда вспоминают с теплотой, и он оставался любимым гостем на «Энфилде» до своей смерти.




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