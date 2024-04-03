 

Мнение «аналитика»: О пинках под зад россиянам… Началась чёрная полоса?

03.04.2024, 3:17, Разное
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Чаша европейского терпения переполнилась. Вслед за мэром Парижа, по чьим словам русским во французской столице больше не рады, другие страны #ЕС тоже начали принимать меры. Как утверждает статистика, число выданных россиянам предписаний покинуть ЕС выросло на треть в 2023 году. И это лишь только начало.

Из благословенной Европы выпнут всех?

В 2023 году 27 государств-членов Евросоюза выдали гражданам России 7215 предписаний покинуть территорию объединения. Об этом свидетельствуют данные «Евростата», на которые обратила внимание иноагент «Вёрстка». За год число выданных предписаний выросло на 34%, подсчитала она: годом ранее их получили 5380 россиян, а в 2021 году (с которого ведётся учёт статистики) – 4920.

Больше всего граждан России выслала Германия – 2000 человек. Причём за год этот показатель вырос на 154% – в 2022 году предписания на выезд в этой стране получили только 785 россиян. На втором месте по количеству предписаний о высылке граждан России – Франция. За год власти этой страны депортировали 1115 россиян. Это почти на 20% больше, чем в 2022 году, когда предписания получили 930 человек, но всё же меньше, чем в 2021, когда из страны выслали 1255 россиян.

Также в десятку стран, выдавших россиянам предписания покинуть ЕС, входят Финляндия (595), Польша (485), Швеция (460), Литва (430), Хорватия (395), Австрия (300), Нидерланды (255) и Эстония (235). Ничего удивительного, впрочем.

Правда, ранее «Вёрстка» писала, что в 2023 году страны Евросоюза выдали россиянам более 94 тысяч новых видов на жительство. Это второй по величине показатель почти за десятилетие. В 2022 году таких ВНЖ было выдано более 100 тыс. Для сравнения: с 2013 по 2020 год ВНЖ получали 60—70 тыс. россиян ежегодно, а в 2021 году — 80 тыс.

То есть, богатым русским европейцы всё так же рады?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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