Неоновый контур, «кошачий глаз» с жемчугом и пастельная радуга: «фестивальный макияж» – яркий весенний тренд для праздников и вечеринок

Когда весна вступает в свои права, а городские улицы наполняются звуками музыкальных фестивалей, приходит время для макияжа, который позволяет моднице стать еще ярче. Весенний тренд для вечеринок – это штрих, превращающий обычный вечер в веселый праздник. Смелые линии, игра цвета и безграничная фантазия – вот что отличает так называемый фестивальный мейкап.

Планируете поход на вечеринку и хотите стать главной ее звездой? Тогда эти смелые образы для вас!

Неоновый контур

Неоновый макияж – настоящий хит праздничных образов. Особенно актуальны яркие стрелки, выполненные в этом стиле, которые привлекут внимание к красивым глазам. Вам понадобится только неоновый карандаш или подводка и твердая рука. Можно нарисовать классическую стрелку, “кошачий глаз” или сыграть на контрастах, выполнив оригинальный рисунок черным и огненно-красным цветами.

Градиентные губы

Всего один прием поможет выглядеть очень круто! Достаточно обвести губы темным карандашом, хорошо растушевав края. А затем нанести помаду более светлого оттенка по центру, чтобы создать эффект омбре. Можно экспериментировать как с оттенками одной гаммы, так и с разными цветами.

Стразы на лице

Кристаллы Сваровски или стразы – современный тренд, который взял свое начало на модных подиумах, а потом быстро обрел популярность в уличной моде. Это идеальный способ добавить своему образу немного волшебства и сияния, особенно в те моменты, когда вы хотите забыть о серых буднях и окунуться в мир веселой вечеринки.

Ведущим направлением в макияже стали стразы и кристаллы, которые используются для создания оригинальных композиций на лице. Это могут быть как яркие акценты, так и полноценные узоры, украшающие глаза или скулы. Превращающие макияж в настоящее произведение искусства, они легко могут заменить традиционные украшения.

Главное – помнить, что фантазийный мейкап требует аккуратности и чувства меры.

Пастельная радуга

Зачем ограничивать себя одним цветом, если можно использовать их все? Растушуйте тени пастельных оттенков на веках, делая плавные переходы от желтого к синему и от оранжевого к розовому. Убедитесь, что все цвета хорошо сочетаются друг с другом. А добавление легкого шиммера сделает ваш взгляд поистине чарующим!

Блеск глиттера

Сверкающие тени, которые видны даже из космоса, – простой способ добавить образу блеска и гламура. Это может быть как тонкое мерцание, так и насыщенное сияние. Для придания смелого оттенка используйте яркие цвета, такие как фиолетовый или зеленый, а при желании смешайте их для создания необычного эффекта.

Затем можно нанести поверх теней прозрачный блеск для губ, чтобы придать векам роскошное звездное сияние.

Металлические оттенки

Хотите быть звездой вечера на веселой вечеринке? Сверкающие тени-металлики, отражающие свет, приходят на помощь. Добавляющие нотки драматизма взгляду, они сделают ваш образ ярким и праздничным. Этот макияж не только приковывает взгляды, но и создает настроение веселья и праздника. Тени с металлическим отливом – идеальный выбор для вечеринки!

Золото и серебро – вечная классика, однако розовое золото или бронза также будут чудесно смотреться на глазах. Нанесите на веки пигменты-металлики, сделав минималистичный акцент на веках.

“Кошачий глаз” с жемчугом

Классический стрелка под названием “кошачий глаз”, которая вытягивается к внешнему уголку, всегда смотрится потрясающе. И это тот самый стиль, который неподвластен времени.

Однако в этот раз сделайте стрелку с помощью белоснежной подводки, а затем украсьте веко серебристыми жемчужинами разного размера для создания эффектного образа.

Сияющий взгляд

Макияж, с которым ни одна модница не останется незамеченной, как нельзя лучше подходит для праздников. Яркие тени наносятся на внутренний и внешний уголок глаза, а середина заполняется сверкающим шиммером другого оттенка, контрастирующего с общим фоном. Сочетание матовых и сияющих текстур приветствуется, а при желании можно украсить глаза миниатюрными стразами.

Звезды на скулах

Еще один способ выделиться из толпы на празднике – нанести на скулы и над бровями золотые или серебряные наклейки в виде звезды. Возможно, эти украшения кому-то покажутся незначительной, но они на самом деле кардинально меняют образ с минимальными усилиями.

Смоки айс с кристаллами

Смоки айс – особая техника, помогающая создать загадочный выразительный взгляд. Интересный образ с глазами, которые словно подернуты дымкой, идеален для веселых вечеринок. Можно использовать как черные оттенки, так и остановиться на коричнево-бронзовой гамме с золотыми переливами.

Украшение глаз состоит в добавлении маленьких, отражающих свет, кристаллов или страз, что сразу придает эффект сияния, которое привлекает еще больше внимания к вашим глазам. Можно экспериментировать с кристаллами разных оттенков, которые отлично дополнят наряд. А для более живого образа можно использовать стразы разных размеров.

Эти идеи фестивального макияжа подарят вам уверенность в своей неповторимости. Берите в руки косметичку и дайте волю своему творчеству!