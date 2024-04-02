Мнение: Китайский путь через Арктику, нужна ли китайцам Сибирь и признание Талибана

1. Американские аналитики привычно пугают Китаем. На этот раз страшилка такая: Китай якобы намерен проложить через Арктику собственный торговый путь, который пройдёт даже севернее нашего Северного морского пути, в международных водах у Северного полюса. Для этого китайцы якобы проводят полярные исследования и развивают технологии работы в полярных регионах (ссылка):



Сегодня у Китая есть четыре исследовательские станции в Антарктике, а в апреле 2023 года он возобновил строительство пятой в ходе своей 39-й антарктической экспедиции. Китай имеет станцию на Шпицбергене с 2004 года и небольшой исследовательский центр в Исландии с 2018 года.

Арктические и Антарктические исследования Китая обусловлены его планами по формированию альтернативного Трансполярного морского пути (ТМП).

ТМП привлекает наибольшее внимание Китая — это самый короткий арктический морской путь и, в отличие от Северного морского пути и Северо-Западного прохода, он проходит в основном через международные воды… <…> Таким образом, китайским кораблям не придется следовать конкретным правилам соответствующих арктических государств, в первую очередь России, в отношении Северного морского пути.

Похоже, Китай всерьёз рассчитывает сформировать свой, не зависящий от других держав, кратчайший торговый маршрут в северных широтах.

Важно, правда, чтобы желания соответствовали возможностям, а пока их у Китая недостаточно. Основное — ледокольный флот. Но КНР активно движется в этом направлении…

Лично я полагаю, что Китай просто тратит много ресурсов на исследование всего, до чего только может дотянуться — включая Луну. Для сверхдержавы, которая претендует на научное и технологическое лидерство, это вполне естественно. Что до попыток создать независимый от России арктический путь, то в таком пути нет экономического смысла. Напомню, Китай до сих пор не выделил деньги даже на Никарагуанский канал, хотя уж в нём-то есть и экономический, и политический смысл.

Единственный сценарий, при котором Китай начнёт развивать свои ледоколы всерьёз — это сценарий захвата власти в России пособниками США, то есть радужной оппозицией или красными «патриотами». Кстати, забавное совпадение: именно от этих наших внутренних врагов мы и слышим регулярно истории про коварный Китай, который спит и видит, как бы воткнуть России в спину какой-нибудь нож.

2. Ещё раз про миф о том, что Китай якобы мечтает захватить Сибирь и заселить её китайцами. В действительности, нет, Китаю вообще не нужны новые территории. Это чересчур большая для 21-го века страна, так что главная проблема Китая (и Индии, если уж на то пошло) — обеспечение внутренней стабильности. Даже с Тайванем Китай собирается воссоединиться не ради его территории, а ради, опять-таки, наведения порядка.

Более того, китайское население жмётся к югу и востоку страны, к тёплым морям. Только 5% китайцев живут в суровых условиях холодного континентального климата, при этом не такого холодного, как в Сибири. Вот карта примерного распределения населения страны (ссылка):





Мало того: значительная часть из терпящих холод 5% – не этнические китайцы, а монголы, тибетцы, уйгуры и прочие народы Центральной Азии. Традиционная же китайская культура предполагает жизнь гораздо в более тёплом климате, где можно выращивать рис, чай и прочие составляющие китайской диеты. Одежда, праздники, весь быт китайцев не рассчитаны на наши суровые северные зимы. Поэтому с точки зрения «жизненного пространства» Сибирь для нормального китайца практически никакого интереса не представляет.

Но в Сибири есть природные ресурсы, скажете вы. Это действительно так, однако пока Россия дружит с Китаем, Китай может эти ресурсы у нас купить.

3. Пока что китайцы вкладываются в развитие не морских, а сухопутных путей на Запад. В этом плане большое значение имеет новость, которая пару месяцев назад прошла почти незамеченной: Китай официально и окончательно признал талибов, которые ранее выгнали американских оккупантов, в качестве легитимной власти в Афганистане. Китайский лидер Си Цзиньпин лично принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае (ссылка).

Кроме того через Афганистан в прошлом году начали ездить транзитные дальнобойщики, в частности, например, в Пакистан. Наконец, Казахстан официально исключил Талибан из списка запрещённых организаций (ссылка). То же самое собирается сделать и Россия, этот вопрос сейчас прорабатывается в нашем МИД (ссылка).

Афганистан граничит с Китаем через узкий, Ваханский коридор, по которому в древности проходила одна из веток Великого шёлкового пути. Если Афганистан станет прозрачен для китайского транзита, это будет означать лёгкий выход Китая по суше на Иран (а значит и на весь Ближний Восток), а также дополнительный выход на Узбекистан и Туркмению (а оттуда в Западный Казахстан и Россию).