Онколог Черемушкин рассказал о подверженности раку нервных и склонных к стрессу людей

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что люди, которым приходится часто переживать стресс, подвергаются более высокому риску злокачественных опухолей. Он подчеркнул, что это влияет на иммунную систему, что, в свою очередь, может стать косвенной причиной развития рака.

Черемушкин отметил, что тяжелые стрессовые события или длительный хронический стресс могут ослабить иммунную систему, что создает благоприятные условия для размножения дефектных клеток, имеющих потенциал для образования опухолей. Он также отметил, что это ослабление может быть связано с перегрузкой определенных систем организма, таких как гормональная система, которая в условиях стресса может интенсивно продуцировать определенные гормоны, создавая дисбаланс, с которым иммунная система сталкивается.

Черемушкин подчеркнул, что некоторые органы, такие как кожа, легкие и кишечник, более подвержены развитию рака из-за особенно сильного воздействия различных канцерогенов.