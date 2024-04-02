 

Вскрыл урну с пожертвованиями на храм и пытался скрыться на «Майбахе»: архиепископ устроил необычную проверку настоятелю

02.04.2024, 17:33, Разное
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По горячим следам полиция задержала архиепископа Сызранского Матвея (Воробьянинова), пытавшегося скрыться от погони на своём «Майбахе».

В рапорте говорится, что 1 апреля священнослужитель ранним утром посетил православный храм деревне Поповка. Архиепископ имел ключи и на рассвете отворил двери, затем он мгновенно взял урну с пожертвованиями прихожан на возведение нового помещения святыни. Настоятель церкви отец Дионисий увидел скрывающийся с ящиком в руках силуэт, достал из-под рясы охотничью «Сайгу» и сделал пару выстрелов. Похититель успел скрыться с места преступления на чёрном автомобиле, но батюшка запомнил его госномер и передал информацию полиции. 

 На федеральной трассе М5 сотрудники ГИБДД попытались остановить «Майбах» священнослужителя стандартными средствами, но духовник отказался подчиниться законным требованиям. Инспекторы организовали погоню, но мощность их транспортных средств была несопоставимой, поэтому для остановки нарушителя были использованы «дорожные шипы». Только после этого отец Матвей сдался силовикам.

На допросе архиепископ назвал случившиеся первоапрельской шуткой и добавил, что не намеревался похищать пожертвования прихожан, а только хотел проверить охрану культовых сооружений в своей епархии. Священнослужитель передал деньги настоятелю, отцу Дионисию, после чего был освобождён.

Ввиду того, что в результате полицейских мероприятий был повреждён личный автомобиль архиепископа, в Поповке решили повременить со строительством нового храма, а в урну для пожертвований прихожане сбрасываются на новый «Майбах» главы епархии. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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