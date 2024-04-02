 

Рупор кремлевской пропаганды: Иконы с гескогеном

02.04.2024, 17:30, Разное
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В Псковской области сотрудниками ФСБ России совместно с таможней перекрыт контрабандный канал доставки взрывчатки из Украины транзитом через страны Евросоюза.

При досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области в православных иконах и церковной утвари были обнаружены взрывчатые вещества, в том числе иностранного производства.

ФСБ России сообщает:
"Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор.

Источник: Colonel Cassad


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