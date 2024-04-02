Врач-терапевт рассказала, какой налет на языке говорит о раке

Налет на языке может быть сигналом различных заболеваний, включая опасные, такие как рак. Терапевт Ольга Чиркова провела обзор по типам налета на языке и его возможных причинах.

Обычный налет на языке, который не вызван заболеваниями, обычно тонкий, легко удаляемый при полоскании рта, не очень густой и без яркого окраса. Однако патологический налет может появиться при инфекционных заболеваниях, проблемах с желудком, печенью, дыхательной системой, эндокринными расстройствами, а также при курении или начальном развитии рака языка. В таких случаях можно наблюдать изменения цвета, запаха и консистенции налета, а также его более сильное проявление на отдельных участках языка.

Цвет налета также может указывать на возможные проблемы: белый свидетельствует о проблемах с желудком; желтоватый налет – о дисфункции желчевыводящей системы; более темно-желтый – о проблемах с печенью; бело-серый – о нарушениях работы поджелудочной железы; серый – о возможной язвенной болезни; толстый белый налет – о токсичности организма или инфекционных заболеваниях; черный налет – о грибковой инфекции, такой как кандидоз пищевода или желудка, которая может развиться при приеме антибиотиков.

Врач подчеркивает, что если появляется необычный налет (например, слишком плотный или с нехарактерным цветом и запахом), стоит обратиться за помощью к медикам. Это поможет выявить настоящую причину отклонения.